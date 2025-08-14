Carolina Deslandes é a grande protagonista do último episódio da quarta temporada do 'Debaixo da Língua', conduzido por Rui Maria Pêgo na rádio Comercial.

O comunicador, filho mais velho de Júlia Pinheiro, partilhou esta quinta-feira, 14 de agosto, um teaser da entrevista que teve oportunidade de fazer à cantora.

Nas imagens é possível ouvir Deslandes assumir que teve uma breve reconciliação, em 2021, com Diogo Clemente, pai dos seus três filhos mais velhos, e ainda que este foi um ano de profunda tristeza.

"Em 2021 eu tive um período de voltar muito breve com o Diogo, fui nomeada para um Grammy, ganhei um Globo de Ouro com o 'Por Um Triz', fui ao Festival da Canção.

De repente, eu estava no maior ano da minha carreira e eu nunca fui tão triste como naquele ano. Lembro-me de pensar, agora eu percebo a coisa de ver pessoas muito conhecidas e que estão a conseguir muitas coisas e que morrem, que não encontram alegria nas coisas e que definham", confessou.

Carolina Deslandes e Diogo Clemente separaram-se em setembro de 2020. O agora ex-casal de músicos tem três filhos em comum: Santiago, Benjamim e Guilherme. Apesar de sempre terem mantido uma relação de grande proximidade e amizade e de a reconciliação ter sido muitas vezes apontada pela imprensa, o ex-casal nunca confirmou os rumores.

"Era uma coisa que eu dizia muito à minha mãe: eu não queria chorar em frente aos meus filhos, eu queria ser a melhor mãe do mundo para os meus filhos. Eu tinha o momento em que os meus filhos estavam com o pai, em que eu podia efetivamente sucumbir ao estado de tristeza em que estava, e quando eles chegavam eu estava numa peça de teatro o tempo todo. A coisa mais difícil do mundo é tu seres uma boa mãe com o coração partido", notou ainda.

Ao promover a entrevista de Carolina Deslandes nas redes sociais, a rádio Comercial destacou:

"Cantora, autora, mãe de três filhos, à espera do quarto. É a maior estrela pop portuguesa dos últimos 10 anos. A escrita foi sempre uma tábua de salvação para lidar com as correntes rápidas que moram na sua cabeça. E com a dor. Qual será o guião de uma estrela pop em 2025? Existe um? O que fazer quando algo não é para a vida toda? Numa entrevista honesta e intimista, Carolina Deslandes fala dos desafios do seu histórico familiar, a pandemia, o poder das redes sociais, o amor, a música, a maternidade, a velocidade da sua caneta e as expectativas, e ainda sobre a ideia de sucesso, o seu, afinal, é bem mais recente do que se imagina. Este é o último episódio da quarta temporada do 'Debaixo da Língua', de Rui Maria Pêgo".

Carolina Deslandes, recorde-se, encontra-se agora numa fase aparentemente feliz e tranquila. A cantora, de 33 anos, está grávida do quarto filho. O menino, que terá o nome de Sebastião, nasce fruto da atual relação com o também músico Luís Delgado.