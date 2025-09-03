Para Sara Norte esta quarta-feira, 3 de setembro, é um dia de muitas emoções. A sua mãe, a atriz Carla Lupi, comemoraria 60 anos se fosse viva.

Com uma imagem sua em criança ao lado da mãe, a artista escreveu umas sentidas palavras.

"Hoje era o aniversário da minha mãe. Continuo a imaginar como terias envelhecido e como estarias hoje em dia. Fazes-nos muita falta.

Apesar das circunstâncias da vida e das escolhas, tiveste sempre presente e tinhas um amor incondicional por nós", confessou Sara Norte.

Recorde-se que Carla Lupi morreu a 31 de julho de 2012 vítima de cancro e com apenas 46 anos.

No dia em que se completaram 13 anos desde a sua partida, a comentadora do 'Passadeira Vermelha' declarou todo o seu amor à progenitora.

"Há 13 anos que não a abraço e que não ouço a voz dela a sussurrar que tudo vai correr bem quando o meu mundo desaba [...] continuo a pensar nela e a pedir que me acompanhe nesta jornada de altos e baixos. E em todas as conquistas também sei que ela me acompanha como sempre me acompanhou. Se havia pessoa que vibrava com as minhas vitórias era ela. E também me dava na cabeça, claro, mas até disso tenho saudades", escreveu a atriz.

Na altura em que Carla Lupi morreu, Sara encontrava-se presa em Algeciras, Espanha, acusada de tráfico de droga. O facto de não se ter conseguido despedir da mãe sempre pesou muito à atriz.

"A minha mãe morreu sozinha. Praticamente sem ninguém. Foi uma culpa que me perseguiu durante muitos anos, mas que foi apaziguada. O tempo conseguiu curar essa parte", confessou.

"A tua memória nunca vai ser esquecida. Prometo. Nunca. Que honra ser tua filha. Que honra ser parte de ti. Que me acompanhes sempre, como sempre me tens acompanhado. E eu sei que sim. Sinto-te bem pertinho de mim. Amo-te", escreveu a artista.