A rainha de Inglaterra, Camilla Parker Bowles, desabafou sobre um problema na casa de Sandringham, em Norfolk, Inglaterra.

Foi durante um passeio no Ebor Festival, um evento equestre do qual participou como Patrona do Hipódromo de York, no passado dia 21 de agosto, que a mulher de Carlos III referiu que a casa de campo da realeza está com uma "infestação de vespas", cita a revista Hello!.

Segundo a publicação, este ano a primavera extremamente seca fez com que houvesse uma maior reprodução de vespas e outros insetos.

De acordo com o 'The Sun', até foram expostas placas à volta da propriedade como alerta aos visitantes. "Por favor, estejam cientes de que a atividade de vespas está alta nesta área no momento", pode ler-se.

Para além disso, Camilla fez questão de referir que a sua casa própria em Wiltshire enfrenta o mesmo problema.

Rainha Camilla, a apicultora?

A rainha tem uma habitação na zona rural de Wiltshire chamada Ray Mill House, que comprou depois do divórcio do primeiro marido, Andrew Parker Bowles, em 1996, e é para lá que vai todos os fins de semana em busca de tranquilidade.

É nessa casa que a monarca tem um hobby curioso para um membro da releza. A rainha cria abelhas e o mel que daí provém é vendido de forma solidária na loja Fortnum & Mason. Cada pote desta iguaria, de 227 gramas, intitulado 'o mel da rainha', custa 24,25 euros.

Mas Camilla não é a única a mostrar a sua paixão pela apicultura. Também Kate Middleton e Meghan Markle parecem ter um encanto especial por esta atividade.

Sandringham - Um refúgio para a família real

A casa de Sandringham, que é propriedade da realeza desde meados no século XIX, é de extrema importância para a família real britânica, sendo um refúgio para todos.

No início de 2024, quando revelou ter cancro, foi para lá que Carlos foi passar uns dias longe da agitação da capital de Inglaterra, Londres. No Natal é também o local de reencontro e união de todos os membros da realeza.

A partir deste ano já é possível visitar esta famosa casa onde se podem ver as oito divisões e ainda o jardim.