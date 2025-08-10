Bruno de Carvalho estava a conversar com alguns concorrentes do 'Big Brother Verão' no jardim quando acabou por partilhar informações sobre um dos momentos mais marcantes que se passou fora da 'casa mais vigiada do país'. O ex-presidente do Sporting entrou para o reality show mais tarde e, por isso, houve notícias a que teve acesso e os restantes colegas não.

"O que é que vais dizer?! O Diogo Jota morreu com o irmão. Morreram num acidente de carro… Vê se te acalmas com os comentários", disse Bruno de Carvalho a Viriato Quintela, deixando o colega em choque.

"Quando entraste já tinha acontecido?", quis saber Eduardo Ferreira. "Já", afirmou Bruno de Carvalho.

"Foram demonstrações e demonstrações de pesar... Todos a cantarem a música dele", acrescentou o ex-presidente do Sporting.

Mais à frente, justificou: "Não sabia se eles sabiam ou não, peço desculpa. Ele ia dizer mal [do Diogo Jota], não pode dizer mal."

"Não ia dizer mal. Nada muda. Eu não era mega fã dele", comentou depois Viriato Quintela.

"Foi sem querer, Big. Pare lá com coisas. Ponha música", acrescentou de seguida Bruno de Carvalho.

Por sua vez, Eduardo Ferreira defendeu o ex-presidente do Sporting: "Ele só falou porque ele ia 'falar mal' e o Bruno, para ele não 'falar mal', disse isso." Veja aqui este momento. Será que Bruno de Carvalho vai ser castigado por ter quebrado uma das regras do programa?

De recordar que Bruno de Carvalho é um dos concorrentes do 'Big Brother Verão' que estão em risco de sair este domingo, dia 10 de agosto. Nomeados estão ainda Eduardo Ferreira, Afonso Leitão e Kina.

A morte inesperada de Diogo Jota e do irmão André Silva

Diogo Jota, internacional da seleção portuguesa que jogava pelo Liverpool, morreu na sequência de um acidente de carro, assim como o irmão André Silva, de 25 anos, que jogava no Penafiel.

Dias antes, Diogo Jota tinha-se casado com a companheira de longa data, Rute Cardoso, com quem tinha três filhos em comum, sendo que a filha mais nova nasceu em novembro do ano passado.