Depois de ter sido mãe pela primeira vez em junho de 2021, quando nasceu a pequena Matilda, Bruna Quintas prepara-se para ser novamente mãe.

A atriz revelou à revista Máxima que está grávida pela segunda vez, fruto da relação com o também ator Guilherme Moura.

Aos 28 anos, Bruna Quintas está prestes a ver aumentar a família e foi muito acarinhada assim que foi anunciada a notícia publicamente.

"Orgulho" e "parabéns, meu amor", comentou Sandra Silva. "Mais do que perfeita", disse Vera Moura. "A melhor", escreveu Mariana Monteiro.

"Parabéns, querida Bruna, grande alegria", pode ler-se na reação de Inês Folque. "Parabéns beleza e também ao home Guilherme Moura", manifestou Filipa Areosa. Também Duarte Gomes desejou "felicidades" ao casal. "Linda!!! Parabéns", disse Ana Marta Ferreira.

Bruna Quintas e Guilherme Moura, recorde-se, conheceram-se em 2013. "Conheci-o muito nova num workshop que estávamos a fazer. Juro que isto é verdade, mas naquela altura achei-o incrível. Achava-o um ator incrível, achava que ele ia ter um percurso bonito. Depois cruzamo-nos num espetáculo e ficamos muito amigos... apaixonei-me, ele também, e começamos a namorar", recordou a atriz quando conversou com Júlia Pinheiro em 2023.

E não ficou por aqui nos elogios ao companheiro. "Sou uma fã do trabalho do Guilherme, não porque é meu marido, mas porque o acho mesmo incrível. Tenho muito respeito por ele, e ele ajuda-me sempre. É a primeira pessoa com quem vou falar se tiver algum desafio profissional ou se tiver alguma questão", partilhou.

"Mas é também a pessoa que me deixa mais nervosa. Se for mostrar algum trabalho ao Guilherme fico logo a pensar: 'Meu Deus, que vergonha'. Ele é tão incrível que eu penso que nunca vou ser [como ele]. É a primeira pessoa a quem vou perguntar se correu bem, quero saber a opinião dele, é a pessoa mais importante", disse ainda.

Leia Também: Grávida do segundo filho, Filipa Areosa anuncia que se casou