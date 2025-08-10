Depois de ter renovado os votos de casamento com Nicola Peltz, Brooklyn Beckham conversou com a People sobre este marco especial no enlace. E esta foi a primeira vez que se manifestou publicamente sobre este dia especial.
O filho mais velho de David e Victoria Beckham esteve na Airbnb Originals Experience, no dia 6 de agosto, em Los Angeles, e destacou que o dia da renovação de votos "foi lindo".
"Queríamos apenas uma experiência realmente linda - uma recordação realmente fofa. Para ser sincero, eu podia renovar os meus votos todos os dias com ela", realçou Brooklyn Beckham, mostrando-se muito apaixonado.
"Acho que a coisa mais importante que alguém pode fazer é encontrar aquela pessoa com quem vai passar o resto da vida. Isso definitivamente molda-te como pessoa. Sim, foi muito, muito fofo. Foi muito divertido", acrescentou.
Questionado sobre a vida de casado, Brooklyn Beckham confidenciou: "Na verdade, não gostamos de sair para ir jantar ou de ir a festas, nada desse tipo de coisas. Quando estamos juntos, o que acontece na maior parte das vezes, só saímos com os nossos quatro cães e bebemos vinho em casa."
A história de amor de Brooklyn Beckham e Nicola Peltz
De recordar que Brooklyn Beckham e Nicola Peltz começaram a namorar em outubro de 2019, mas só tornaram a relação oficial no Instagram em janeiro de 2020. Sete meses depois, o filho de David e Victoria Beckham pediu a companheira em casamento.
O casal deu o nó no dia 9 de abril de 2022 em Palm Beach, na Florida, Estados Unidos.
Brooklyn Beckham focado nos seus molhos picantes
Mas não ficou por aqui e revelou que a nível profissional se tem focado a "trabalhar no seu molho de pimenta". Em 2024, Brooklyn Beckham lançou a marca de molho picante, Cloud23, e diz que não teria conseguido sem Nicola Peltz.
"Há quatro anos, estava a tentar descobrir o que queria fazer, em termos de carreira, e ela disse: 'Adoramos comida. Por que não fazes algo relacionado com a comida?'", lembrou. "Eu disse: 'Adoro cozinhar, mas não quero tornar-me num chef.'"
Numa noite, diz, ficaram "muito bêbados" e começaram a ver vídeos e a "experimentar fazer molho picante".
"Foi bem fácil", confessou à Poeple. "Adoro doce e picante juntos, então fizemos o sabor de pimenta-jalapenho (jalapenho) doce. Ficamos impressionados com o quanto era bom. No dia seguinte, comecei a pesquisar e encontrei um espaço em branco para molhos picantes de alta qualidade, com uma garrafa linda e os ingredientes mais puros. Tudo começou com o meu amor por molho picante e o meu amor por comida picante", acrescentou.
Atualmente, Brooklyn Beckham tem disponível dois sabores de molho picante: habanero picante e jalapenho doce.
