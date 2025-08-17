Sam Asghari, ex-marido de Britney Spears, teceu uma série de farpas a Kevin Federline, a propósito do livro biográfico que este se prepara para lançar.

Num vídeo divulgado pelo TMZ, um fotógrafo pergunta ao antigo personal trainer a sua opinião sobre o livro, no qual Federline revela "detalhes sobre o seu casamento com Britney".

"Bem, ele é um pai profissional", respondeu Asghari, acrescentando, num tom de ironia, que este "seria o primeiro livro em que alguém ensina como ser um pai profissional".

Note-se que Federline - que foi casado com Spears entre 2004 e 2007 - anunciou o lançamento do livro de memórias intitulado 'You Thought You Knew' ('Pensava que sabias', numa tradução livre') este mês.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, o antigo dançarino referiu à imprensa que iria dar pormenores do seu casamento com a 'princesa da Pop', com quem teve dois filhos: Sean Preston, de 19 anos, e Jayden James, de 18.

"Este livro é extremamente íntimo e transparente", referiu Federline num comunicado à imprensa. "Concretizei os meus maiores sonhos, lidei com uma tristeza esmagadora e fui constantemente ridicularizado, ao mesmo tempo em que me tornei o pai de que os meus filhos precisavam enquanto vivenciavam turbulências emocionais ininterruptas", descreve.

O lançamento do livro acontecerá a 21 de outubro.

Recorde-se que Federline, de 47 anos, ficou com a guarda dos filhos quando o casamento acabou, recebendo por isso uma pensão de 20 mil dólares por mês (aproximadamente 17 mil euros) de Britney até novembro de 2024, ano em que ambos os filhos atingiram a maioridade.

Após a separação de Britney, Ferderline casou com Victoria Prince, com quem teve mais duas filhas. Este é ainda pai de outras duas crianças, fruto do anterior relacionamento com Shar Jackson.

Já Britney deu o nó com Asghari em maio de 2022, após anos de namoro. Dois anos depois, em 2024, anunciaram o divórcio.

A relação conturbada de Britney Spears com Justin Timberlake

Em 2023, Britney Spears fez revelações chocantes relativas ao seu polémico namoro com Justin Timberlake. No seu livro de memórias 'The Woman in Me', a artista revelou que na altura em que namorava com Timberlake ficou grávida, acabando por fazer um aborto.

"O Justin não ficou feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos preparados para ter um bebé, que éramos demasiado novos", afirmou. "Se a decisão fosse apenas minha, nunca o teria feito. No entanto, o Justin tinha a certeza que não queria ser pai", notou. "Até ao dia de hoje foi uma das coisas mais agonizantes que experienciei na minha vida", disse ainda.

Estas revelações valeram várias críticas a Justin Timberlake que, recentemente, revelou ter sido diagnosticado com uma doença que o incapacitou em palco.