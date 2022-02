Adele foi a grande vencedora dos BRIT Awards 2022. A cerimónia decorreu terça-feira, dia 8 de fevereiro, com a cantora a brilhar no palco onde atuou e recebeu três prémios (Artista do Ano, Álbum do Ano e Canção do Ano) e ainda na passadeira vermelha.

Para a note de gala, Adele elegeu um vestido comprido preto com várias aplicações em tule. O decote acentuado e o facto de a peça ser justa ao corpo realçaram a excelente forma física que a cantora apresenta aos 33 anos. Este foi o look com o qual desfilou na chegada ao evento, seguindo-se a peça que escolheu para atuar e só depois o vestido curto com o qual subiu ao palco para recolher o prémio de Artista do Ano.

Veja na galeria as imagens que mostram os três elegantes looks usados por Adele.

