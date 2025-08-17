Gal Gadot acredita que a "pressão" que foi colocada nas celebridades para falarem contra Israel afetou negativamente o sucesso do filme 'Branca de Neve', da Disney, que protagonizou enquanto Bruxa Má.

"Tinha a certeza que o filme iria ser um grande sucesso. E depois isto aconteceu", afirmou a atriz de Hollywood, referindo-se aos ataques do dia 7 de outubro.

Estas declarações foram feitas a um canal de televisão israelita.

"O que se seguiu, que aconteceu em várias indústrias inclusive em Hollywood, é que houve uma pressão para as que as celebridades falassem contra Israel", continuou.

"Sempre que posso tento dar contexto sobre o que se está a passar aqui. Mas, no final das contas, as pessoas tomam as suas próprias decisões", refletiu.

"Fiquei desapontada pelo filme ter sido tão afetado e não ter sido bem sucedido nas bilheteiras", disse ainda, acrescentando em jeito de conclusão: "É assim que as coisas são, ganham-se umas e perdem-se outras".

As (muitas) críticas à versão moderna de 'A Branca de Neve'

A nova edição de 'A Branca de Neve' esteve envolvida em várias polémicas logo desde o início.

Em 2021, as declarações de Rachel Zegler numa entrevista deram que falar depois da atriz, que deu vida à princesa da Disney, criticar a versão original de 1937, referindo que nesta nela o príncipe "perseguia literalmente" a protagonista da história e que a narrativa precisava de ser modernizada.

Posteriormente, seguiu-se a decisão da Disney em não haver sete anões na história, mas sim personagens que foram apelidadas de "criaturas mágicas". Esta mudança aconteceu depois de Peter Dinklage, ator de 'A Guerra dos Tronos', que sofre de nanismo, ter criticado a história.

"Tentam ser progressistas, mas ainda estão a fazer aquela história retrógada dos sete anões a viver numa caverna. O que raio é isto? Será que não fiz nada para avançar esta causa? Acho que não falei o suficiente", referiu numa entrevista ao podcast 'WTF with Marc Macron' em 2022.

A decisão foi questionada por outros artistas, inclusive Choon Tan, que também sofre de nanismo.

"Não há absolutamente nada de errado em escolher alguém com nanismo para interpretar um anão em qualquer oportunidade. Desde que sejamos tratados de forma igual e com respeito, normalmente ficamos mais do que felizes em aceitar papéis que sejam adequados para nós. Além disso, é também uma oportunidade para as crianças verem alguém com nanismo, algo que talvez nunca tenham visto antes", disse ao Daily Mail.

A isto ainda se juntaram as declarações de Zegler ao partilhar o primeiro trailer do filme em agosto de 2024, altura em que apelou à libertação da Palestina. O apelo gerou fortes reações, uma vez que Gal Gadot, com quem contracenou, é israelita. Gadot, inclusive, chegou a receber ameaças de morte na altura.