Eduardo Ferreira foi expulso do 'Big Brother Verão' 20 dias depois da sua entrada no reality show. Horas depois conversou com a imprensa para fazer um balanço da participação no programa da TVI.

O bombeiro sapador de Braga, conhecido por ser o herdeiro surpresa de Marco Paulo, desvendou alguns detalhes da reunião recente que teve com os restantes herdeiros do famoso cantor, que morreu em outubro do ano passado, e ainda abordou o tema fama.

"Eu não quero mesmo ser famoso"

Questionado sobre o motivo pelo qual a mulher, Conceição Silva, não aparecer nunca publicamente para o apoiar - papel atribuído ao irmão de Eduardo Ferreira -, este explicou: "A São não quis aparecer. A São não gosta de aparecer".

Ainda assim, Conceição ficou "orgulhosa" de o ver no reality show - bem como a restante família. "Ficaram muito orgulhosos da minha prestação", referiu.

Eduardo Ferreira tem uma relação de longa data com Conceição. Ambos são pais de um menino, Valentim, de seis anos.

Eduardo diz mesmo que a mulher não é a única a preferir manter-se discreta, também ele gostaria de fazer o mesmo.

"Quando dizem que eu quero ser famoso, eu não quero mesmo ser famoso", assegurou.

Eduardo sentiu-se enganado por "gente maldosa"

Apesar de defender publicamente que quer manter-se longo dos holofotes da fama, Eduardo Ferreira deu diversas declarações à imprensa desde que se tornou público que era o herdeiro surpresa de Marco Paulo.

O bombeiro esclarece que atendia o telefone sempre que algum jornalista lhe ligava porque queria "ser educado".

"Quando dei por ela, havia muita gente maldosa que escrevia, que escreveria aquilo que eu tinha dito mas a dar a entender outras coisas", lamentou, assumindo que "ficava muito triste" sempre que via as suas palavras distorcidas na imprensa.

Anonimato ou fama: O que quer agora Eduardo Ferreira?

Questionado se o seu objetivo por agora é procurar o anonimato, Eduardo Ferreira não tem dúvidas em responder: "sim, sim".

"Isto vai acabar por abrandar. O que é bom. Quando se tudo resolver. O interesse em mim acaba, porque tudo na vida é uma passagem. Acho que quando tudo se resolver vai acabar por abrandar. Assim espero."

Apesar de querer manter-se discreto, segundo diz, o bombeiro sapador não diz 'não' à possibilidade de voltar a participar num reality show.

"Não sei [se aceitaria um novo convite], tenho que ver, mas quase 99,9% que entrava. Entrava para dar mais um bocadinho de mim ainda, só me comecei a mostrar ao fim de quase uma semana", disse.

Marco Paulo, recorde-se, deixou 10% da sua herança a Marco Paulo num segundo testamento que era desconhecido. No primeiro, que terá lido dias antes de morrer, a 24 de outubro, o afilhado (Marquinho) e o melhor amigo de Marco Paulo (Toni) herdavam a totalidade da sua fortuna. Já no segundo, Marquinho e o pai herdam 45%, cada um, e Eduardo Ferreira 10%.