Na semana passada estiveram nomeados os concorrentes Fábio Paím, Afonso Leitão, Viriato Quintela e Kina. Durante a gala de domingo, dia 17 de agosto, a pessoa escolhida para deixar a 'casa mais vigiada do país' foi o ex-futebolista Fábio Paím com 13% dos votos.

Kina foi salva com 49% dos votos e Viriato Quintela manteve-se na casa com 38% da votação.

Assim que chegou a estúdio, em conversa com Maria Botelho Moniz, Fábio Paím confessou que "já estava cansado".

"Desde já queria - aqui à frente de toda a gente - pedir desculpa à família do Afonso e à família da Catarina Miranda. Estamos sempre a ser picados e não sei falar de outra maneira, mas não é nada contra a família, nada contra eles, aquilo é apenas o momento, o jogo, a tensão. Quero pedir desculpa aqui", destacou.

A avó de Catarina Miranda manifestou-se perante as palavras do ex-jogador de futebol, afirmando estar "tudo bem". "Está desculpado porque a gente sabe o que é a pressão da casa", acrescentou.

"Quando erramos temos que assumir e é o que estou a fazer aqui à vossa frente", continuou Fábio Paím.

Por sua vez, Maria Botelho Moniz realçou: "É muito nobre da tua parte que essa seja a primeira coisa que queiras dizer. É muito bonito da tua parte."

Já após a gala, Fábio Paím conversou com a repórter do reality show e reforçou que se "sentia muito bem".

"Um bocado triste porque já estava perto da final, mas para mim já chegava. Um mês e pouco fechado ali é muito complicado. É tudo muito intenso e para mim [sai] na hora certa", disse ainda.

O 'azar' de Catarina Miranda na hora de escolher o novo líder do 'Big Brother Verão'

Durante a gala, como é habitual, os concorrentes disputaram a liderança da 'casa mais vigiada do país'. Os moradores do 'Big Brother Verão' tinham à sua frente um cofre onde podiam ter uma placa a dizer "foste apanhado" (o que significava que não iria ser líder) ou então a opção de "rouba um cofre" a outro concorrente. E entre essas opções estava 'escondida' a placa do 'líder'.

Para o final da prova ficaram Ana Duarte, Catarina Miranda e Jéssica Vieira. A Ana Duarte saiu a opção de "roubar um cofre" e a concorrente escolheu o de Catarina Miranda. Para sua sorte, e azar de Miranda, ficou com a liderança, pois a placa 'dourada' estava no cofre de Catarina Miranda.

Perante o resultado, Catarina Miranda não escondeu a sua tristeza por não ter conseguido novamente a liderança do 'Big Brother Verão'. Já Ana Duarte, como era de esperar, não escondeu a sua felicidade.

Nos primeiros momentos da sua liderança, Ana Duarte teve de escolher uma nomeação direta e optou por Kina (apesar de ser próxima da colega).

"Sei que ela vai ficar, é uma mulher muito forte, sei que é muito adorada aí fora. É estratégia, seja o que Deus quiser", explicou Ana.

"Eu queria isso", reagiu Kina. "Está bem assim. Entendo completamente o raciocínio na Ana, isto é jogo. Que seja o que Deus quiser. Eu estou bem", acrescentou.

