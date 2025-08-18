Bella Thorne não ficou indiferente a críticas que recebeu por ter pedido o companheiro Mark Emms em casamento dois anos depois de terem ficado noivos.

No sábado, dia 16 de agosto, a cantora e atriz, de 27 anos, publicou na sua página de Instagram um conjunto de imagens do momento em que se ajoelhou e exibiu uma caixa com um anel enquanto pedia Mark Emms em casamento.

"Conhecemo-nos há três anos, um ano depois ele pediu-me em casamento, agora, um ano depois, eu também", escreveu Bella Thorne na legenda dos vídeos que revelam o pedido de casamento da artista.

E tudo aconteceu num cenário romântico, que incluía velas, ramos de flores e balões vermelhos em formato de coração e onde se podia ler "amo-te".

E enquanto muitos fãs elogiaram o gesto de Bella Thorne, um internauta escreveu: "Ok, meninas, não vamos normalizar isto, sim?" O comentário recebeu centenas de 'gostos', como relata a People.

Perante esta e outras reações semelhantes, Bella Thorne manifestou-se através de uma publicação que fez nas stories do Instagram.

Ao publicar uma fotografia do companheiro com o patudo ao colo, escreveu: "Os comentários à minha publicação são hilários. Totalmente divididos. Metade de vocês pensa: não vamos normalizar o pedido de casamento ao meu companheiro. A outra metade pensa: "f****, poder feminino, isso é o mais fofo."

A relação de Bella Thorne e Mark Emms

A relação de Bella Thorne com Mark Emms começou em 2022, depois de se terem conhecido na festa de aniversário de Cara Delevingne em Ibiza. "Foi amor à primeira vista", recordou a artista numa conversa antiga com a revista People.

Mark Emms pediu pela primeira vez Bella Thorne em casamento em maio de 2023. Numa entrevista à People, em dezembro desse mesmo ano, a artista partilhou que a sua relação com o companheiro "melhorou" desde o noivado.

"A cada dia aproximamo-nos mais. É do género: 'Nossa, és mesmo o meu parceiro'. Vamos fazer isto juntos. Isso torna-se mais real a cada dia e solidifica cada vez mais a nossa relação", partilhou na altura.

