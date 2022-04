Rihanna e A$AP Rocky foram vistos juntos durante uma saída à noite na ilha de Barbados depois de terem circulado rumores (entretanto desmentidos) de que estariam separados.

A cantora, de 34 anos, e o rapper, de 33, foram apanhados pelos paparazzi quando saíram para jantar e a aparição está a gerar burburinho.

Será que Rihanna faz questão que o bebé tenha as mesmas raízes que a mãe? O facto do casal ter viajado para a terra natal da cantora na reta final da gravidez fez crer que o primeiro filho de ambos pode estar prestes a nascer.

As imagens mostram a artista tranquila, a usar um arrojado vestido preto com um entrelaçado que começa na zona do peito e se prolonga até à parne. Espreite abaixo.

