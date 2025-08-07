Maria Botelho Moniz conversou com Cláudio Ramos esta quinta-feira, 7 de agosto, no programa 'Dois às 10', onde falou sobre a experiência de apresentar o 'Big Brother Verão' e sobre os planos de aumentar a família.

Maria Botelho Moniz marcou presença no 'Dois às 10' onde falou com o colega Cláudio Ramos sobre a experiência que tem tido ao comando do 'Big Brother Verão'. No ar desde fim de junho, o reality show tem sido um sucesso no que às audiências diz respeito e a prestação da apresentadora também tem conquistado os telespectadores. "O tempo voou, está a passar muito rápido. É exatamente aquilo que eu estava à espera, o que eu não esperava era que as galas fossem tão divertidas de fazer", começa por contar. Cláudio questionou-a sobre a reação das pessoas ao que esta se mostrou rendida ao carinho que tem recebido. "Fiquei surpreendida com a quantidade de amor que recebi. Não estava à espera que as pessoas me quisessem tanto ver ali. [...] Estou a viver um sonho e a tentar aproveitá-lo ao máximo.[...] Tenho aproveitado mesmo e com a consciência que estou a fazer o que queria fazer sabendo que pode não voltar a acontecer". E os looks (irrepreensíveis) com que Maria tem deslumbrado nas galas? O visual de Maria Botelho Moniz também tem sido elogiado nas redes sociais. A apresentadora tem usado fatos e vestidos que lhe assentam na perfeição. "A roupas tem que ser mesmo pensadas para favorecerem todos os ângulos. Prefiro linhas simples, bem desenhadas, o clássico. Sei bem aquilo que me fica bem e que me favorece. Sou muito rápida a escolher a roupa", revela.

A gestão da vida familiar

A vida de mãe sofreu algumas alterações na logística.

"Estou mais tempo em casa agora do que estava quando estava a fazer os diários. Estou com o Vicente todos os dias de manhã com o reality ligado, depois chega a nossa ajuda e eu estou por ali. Saio à hora do Pedro chegar e ele fica com o Vicente à noite", confessou a apresentadora.

E será que há novidades a caminho? "Quero dar um irmão ao Vicente"

Cláudio Ramos fez questão de perguntar à colega se esta tinha planos de engravidar novamente e de casar com Pedro Bianchi Prata, de quem está noiva.

"Quero muito dar um irmão ao Vicente. Não é que, por mim, neste momento me apeteça a gravidez e essa coisa toda até porque o meu corpo começa agora a voltar ao sítio. Mas eu acho importante ter irmãos, teu tenho muitos irmãos, tu tens muitos irmãos.

Digo sempre isto, quando o meu pai morreu foi muito importante ter irmãos, ter alguém ao lado que sentia exatamente o mesmo que eu, que me ajudasse. [...] Gostava que ele tivesse pelo menos um irmão", revelou a apresentadora. Já sobre a boda, Maria quer aguardar mais um pouco.

"Quero casar mas prefiro engravidar primeiro, ter mais um bebé e deixar esse assunto arrumado do que planear agora um casamento", confirmou.

Maria Botelho Moniz surpreendida em direto

Pedro Bianchi Prata, o noivo da cara da apresentadora fez um vídeo de forma a surpreendê-la em direto e mostrou todo o seu orgulho.

"É uma aposta da TVI mais que merecida. A Maria é uma excelente profissional. Muitos parabéns, meu amor, pelo trabalho que estás a fazer e, acima de tudo, pelo trabalho que ainda aí vem. Isto é o início de mais uma jornada da tua vida", disse o piloto.

A entrevista acaba com Maria Botelho Moniz em lágrimas. "Não me falta nada, por mim está feito. Tenho a família que sempre sonhei, tenho o trabalho que sempre sonhei, os melhores amigos do mundo, os melhores colegas, uma família maravilhosa, por mim está bom".