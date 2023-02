Restam agora 16 concorrentes na 'casa mais vigiada do Brasil'. Cristian quis jogar com os colegas mas a estratégia aplicada provou não ser a melhor.

Com 48,32% dos votos, Cristian foi o concorrente escolhido para abandonar o 'Big Brother Brasil' esta terça-feira, embora Ricardo, com 40,39%, não tenha ficado longe. Fred, com apenas 11,29%, mostrou que a postura adotada está a funcionar junto do público.

Os últimos dias de Cristian na casa não foram nada fáceis. Começou a ganhar a inimizade de alguns colegas quando se aproximou de Paula para obter informações sobre o grupo rival, acabando depois por ser descoberto.

Já esta semana, as redes sociais insurgiram-se contra o agora ex-participante depois de alguns comentários feitos acerca dos hábitos religiosos de Fred Nicácio. Foi acusado de intolerância e recebeu uma chamada de atenção subtil por parte do apresentador Tadeu Schmidt.

Importa lembrar que Cristian é o sexto concorrente a abandonar o programa. Gabriel, Marília, Paula e Tina também saíram por escolha do público, enquanto Bruno optou por desistir.

Pode acompanhar o 'Big Brother Brasil' através da aplicação Globoplay, bem como a partir das redes sociais da plataforma.

