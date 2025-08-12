Júlia Pinheiro encontra-se a desfrutar das suas habituais férias de verão e na melhor das companhias. A apresentadora da SIC partilhou esta terça-feira, dia 12 de agosto, com os seguidores da sua página de Instagram uma ternurenta fotografia na qual posa com a neta, a pequena Pilar.
"O melhor momento das minhas férias. Pilar ao colo da avó Jú", escreveu a comunicadora da estação de Paço de Arcos na legenda do retrato em questão.
Desde logo, os admiradores deixaram vários elogios. "Que beleza, Júlia", notou uma seguidora. "Que lindas! Já está tão 'crescida'!", disse outra. "Que querida, una fofura. Muitas felicidades", acrescentou mais outra.
Veja a publicação:
"A Pilar é um presente da vida"
Pilar, filha de Matilde Pêgo (uma das filhas gémeas de Júlia Pinheiro), foi uma surpresa para a família. Isto porque, tal como revelou a apresentadora, tudo indicava que Matilde não poderia ser mãe. Contudo, eis que o destino acabou por surpreender.
"A Pilar é um presente da vida e da natureza porque não estava prevista, tudo indicava que a minha filha Matilde, provavelmente, não poderia ter bebés. E, de repente, diz-nos que está grávida. [...] Estivemos um bocadinho em sobressalto, toda a gestação do bebé, e depois houve o dia 2 de maio e foi prodigioso ver a minha filha transformar-se numa menina mãe", contou a comunicadora na mesma rede social.
No passado dia 2 de julho, Júlia Pinheiro fez questão de assinalar o segundo mês de vida da bebé, fruto da relação de Matilde Pêgo e de Hugo, seu companheiro. Para tal, a anfitriã mostrou o seu lado mais divertido. "Não estou com um ar muito inteligente. Mas esta é a minha expressão quando me lembro que a neta Pilar", realçou numa partilha que não passou despercebida.
Note-se que Júlia Pinheiro irá abraçar em breve um novo desafio profissional. Esta irá apresentar 'Aldeia do Amor' no qual os concorrentes poderão encontrar um amor.
"A felicidade existe! Por vezes precisamos só de um “empurrãozinho” para a encontrar. Se sente que está a ver a vida a passar e que precisa de dar um novo rumo à sua vida, aceitar o desafio de Júlia Pinheiro pode significar um primeiro passo", realça-se.
As inscrições já abriram:
