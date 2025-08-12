Júlia Pinheiro encontra-se a desfrutar das suas habituais férias de verão e na melhor das companhias. A apresentadora da SIC partilhou esta terça-feira, dia 12 de agosto, com os seguidores da sua página de Instagram uma ternurenta fotografia na qual posa com a neta, a pequena Pilar.

"O melhor momento das minhas férias. Pilar ao colo da avó Jú", escreveu a comunicadora da estação de Paço de Arcos na legenda do retrato em questão.

Desde logo, os admiradores deixaram vários elogios. "Que beleza, Júlia", notou uma seguidora. "Que lindas! Já está tão 'crescida'!", disse outra. "Que querida, una fofura. Muitas felicidades", acrescentou mais outra.

Veja a publicação:

"A Pilar é um presente da vida"

Pilar, filha de Matilde Pêgo (uma das filhas gémeas de Júlia Pinheiro), foi uma surpresa para a família. Isto porque, tal como revelou a apresentadora, tudo indicava que Matilde não poderia ser mãe. Contudo, eis que o destino acabou por surpreender.

"A Pilar é um presente da vida e da natureza porque não estava prevista, tudo indicava que a minha filha Matilde, provavelmente, não poderia ter bebés. E, de repente, diz-nos que está grávida. [...] Estivemos um bocadinho em sobressalto, toda a gestação do bebé, e depois houve o dia 2 de maio e foi prodigioso ver a minha filha transformar-se numa menina mãe", contou a comunicadora na mesma rede social.