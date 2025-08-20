Fernanda Rodrigues, atriz brasileira de 45 anos, publicou um vídeo na sua página de Instagram onde partilhou que recebeu pela segunda vez o diagnóstico de carcinoma basocelular, um tipo de cancro de pele.

Fernanda Rodrigues, atriz brasileira de 45 anos que mora que Portugal, recorreu à sua página de Instagram para falar com os fãs sobre a sua saúde. A artista teve um carcinoma basocelular, um tipo de cancro da pele, há um ano mas o diagnóstico voltou recentemente. Fernanda começou por falar sobre a primeira vez que soube que tinha a doença. "Tive uma manchinha na testa há um ano, a minha mãe teve cancro da pele, o meu cunhado e é uma coisa comum. Descobres, tiras e a vida segue. Tens que cuidar, tem tratamento, mas não é agressivo. Sou muito atenta, fui à minha dermatologista, tirei e a vida seguiu", revelou. Um ano depois surgiu de novo o mesmo diagnóstico. "Por ser muito atenta ao meu corpo e aos sinais, eu reparei que a manchinha voltou. Fui à dermatologista, fiz uma biópsia e está lá o meu carcinoma de novo. Vou ter que fazer novamente a cirurgia nos próximos dias. Vai ficar uma cicatriz [...] Preciso de me tratar e de me proteger. Tenho que ficar atenta", confidenciou a atriz.

O apelo de Fernanda Rodrigues para os seguidores

Na legenda da publicação, Fernanda fez questão de deixar um apelo aos seguidores para que estes estejam atentos ao corpo e procurem ajuda médica.

"Procure o seu dermatologista uma vez por ano independente da cor da sua pele, independente dos seus hábitos, a pele é um órgão muito fácil de ser examinado. Num exame dermatológico bem feito consegue-se fazer o diagnóstico precoce do cancro de pele", referiu a atriz.

O caso recente do ex-marido de Kelly Clarkson que morreu devido a um cancro da pele

Recorde-se que Brandon Blackstock, ex-marido da cantora Kelly Clarkson, morreu de melanoma, um tipo de cancro da pele, no passado dia 7 de agosto com apenas 48 anos.

O empresário tinha sido diagnosticado com esta doença há três anos e a sua morte foi considerada "natural" já que estava a receber cuidados paliativos contra um tumor maligno.

Casos de cancro da pele em Portugal

Por cá há dois casos conhecidos de figuras públicas que enfrentaram o cancro da pele. Jorge Gabriel foi diagnosticado em 2011, quando tinha 42 anos. Foi ao procurar ajuda sobre um sinal estranho que tinha nas costas que soube que tinha melanoma.

"Muito pouca gente soube do meu cancro de pele, não tive um diagnóstico avassalador. Tinha de fazer uma intervenção e fiz", referiu numa entrevista ao podcast 'Tenho Cancro. E Depois? da SIC Notícias e Expresso.

Também a atriz Sofia Alves foi diagnosticada com cancro da pele aos 40 anos. Em conversa com Júlia Pinheiro em 2020, a artista confessou:

"Era enorme, de alto revelo e sangrava imenso. Tinha imensa vergonha, porque achava que era uma verruga e andava sempre a tapar", revelou, referindo que procurou ajuda médica de seguida.

"Foi difícil na altura. A raiz já estava a chegar ao osso. Fiz uma intervenção, que não correu bem. Fiz a segunda, felizmente, a quimioterapia foi oral e tudo correu lindamente", disse Sofia Alves.

