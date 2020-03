Quando assistimos a um filme como os heróis da Marvel, ou uma ficção científica tão credível como a saga “Guerra das Estrelas”, dificilmente nos detemos, enredados que estamos na intriga, em todo o mundo de pré-produção, produção e realização dos filmes. Tão pouco, assimilamos toda a máquina de marketing que, anos antes, começa a operar para a venda do filme, nas saladas de cinema e fora do grande ecrã.

Milhares de profissionais orbitam em torno do resultado final dos processos indicados. Uma parte importante, em filmes cujo investimento orça as centenas de milhões de euros, são as equipas implicadas na máquina dos efeitos especiais.

Não obstante as maravilhas do mundo digital, uma parte do processo na criação de mundos impossíveis, embora verosímeis, passa pela construção de maquetas em diferentes escalas. É neste processo que está envolvido um dos mais brilhantes talentos na arte de modelar figuras da Sétima Arte em materiais como a resina e a massa de polímeros.

Jin Cheol Hong é coreano, vive em Seul, e leva à perfeição a arte de recriar a uma pequena escala algumas das mais emblemáticas figuras do cinema, interpretadas por atores norte-americanos.

Jin esteve envolvido, nos últimos anos, na conceção de modelos articulados para a saga “Guerra das Estrelas”, películas com heróis da Marvel, a série “Piratas das Caraíbas”, entre dezenas de outras produções.

Este é um processo criativo que implica a escultura sobre os materiais já indicados e posterior pintura à mão de toda a peça. As criações de Jin Cheol Hong servem, ainda, o apetecível mercado das miniaturas de super-heróis comercializadas, como merchandising, à escala global. Neste caso, o trabalho do coreano é reproduzido em meio industrial antes de ser comercializado.