"É com muito orgulho que recebemos a boa notícia de que o álbum 'A Minha História' é selecionado na categoria de Melhor Álbum, na 5.ª edição dos PLAY — Prémios da Música Portuguesa". Foi com estas palavras que a Associação Sara Carreira anunciou a novidade no Instagram.

"Foram 46 nomeados e 13 categorias, e é um orgulho imenso recebermos esta nomeação, homenageando mais uma vez a nossa eterna Sara Carreira", acrescentaram, informando ainda que a entrega dos prémios vai decorrer no dia "20 de abril, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, com transmissão em direto na RTP 1 e RTP PLAY, a partir das 21 horas".

"Obrigada a todos que continuam desse lado a apoiar-nos e a levar o nome da Sara mais longe. A Sara é amor, é música, é melodia e está sempre nos nossos [corações]", remataram.

Uma notícia que chega numa altura em que estão a ser divulgados novos detalhes sobre o julgamento do acidente que causou a morte da filha mais nova de Tony Carreira e Fernanda Antunes.

