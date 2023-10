De chef de cozinha a estrela televisiva. Assim tem sido o percurso de Marlene Vieira, que hoje é não só considerada uma das especialistas da gastronomia portuguesa, como também uma das figuras mais mediáticas desta mesma área.

Além de gerir os restaurantes Zumzum Gastrobar e, mais recentemente, o Marlene, a chef tem vindo a tornar-se presença assídua na televisão, popularidade que aumenta a procura pelos seus livros, que desde o passado mês de setembro aumentaram de número.

'Chef de Cozinha' é o nome da segunda obra de Marlene Vieira e o Fama ao Minuto quis saber os segredos para tornar um qualquer cozinheiro de família num chef digno de um restaurante Michelin.

A Marlene tem tido, nos últimos tempos, uma maior visibilidade mediática. Como tem lidado com o aumento desse destaque e dessa atenção por parte do público?

Sim, é verdade. As pessoas têm manifestado muito carinho por mim e pelo meu trabalho e claro que me sinto muito lisonjeada, e grata pelo reconhecimento. Sinto uma maior responsabilidade pois, como cozinheira, sentimos sempre necessidade de fazer os outros felizes com o nosso trabalho. Quando as expectativas sobem, o risco aumenta e a pressão é maior. No entanto, tento sempre manter-me serena e com os pés bem assentes na terra, pois tenho bem noção que de um dia para o outro tudo pode mudar.

Em várias apresentações que tem feito, a Marlene destaca que é uma mulher do Norte. Por que motivo considera relevante enaltecer a sua naturalidade?

Já não sou eu que falo tantas vezes sobre as minhas origens! Talvez tenham feito este registo e ficou quase como uma marca forte da minha personalidade, talvez tenham razão mas não tenho bem a certeza quanto a isso! Gosto mais de dizer que sou uma mulher portuguesa virada para o mundo, com isto quero dizer que nunca deixarei de vincar as minhas raízes portuguesas, mas com um olhar para o exterior.



"Num mundo que aparenta ser de homens”, como tantas vezes diz, já começa a ser mais fácil ser uma chef mulher?

As mulheres sempre tiveram as suas vidas mais dificultadas em diferentes áreas, mais vulneráveis às críticas, mais subestimadas e desacreditadas dos seus talentos e muitas vezes lhes foi retirada a oportunidade de serem o que quisessem. Hoje fomos conquistando um espaço que nunca teria de ter sido conquistado, pois naturalmente não teria de ser assim tão forçado e comentado como é nos tempos de hoje. Mas, infelizmente, foi assim que foi acontecendo.

Confesso que por vezes tenho dúvidas se me dão espaço pelo meu trabalho e projetos ou se por ser mulher, e esta insegurança foi plantada em mim e em grande parte das mulheres pela sociedade, algumas até por familiares mais próximos e, felizmente, estamos a tornar-nos mais fortes e confiantes. Mas precisamos que a sociedade se reeduque e nos acompanhe nesta causa que não deveria ser uma causa!

A Marlene lança agora um novo livro, intitulado ‘Cozinha de Chef’. Como nos descreveria esta obra?

'Cozinha de Chef' é uma obra onde dou a conhecer algumas das minhas "pinturas" e começaram há 30 anos até ao presente, onde as pessoas podem ter acesso às receitas e técnicas de alguns dos pratos que marcaram a minha carreira profissional como cozinheira e pasteleira. Estão divididas pelas principais etapas neste percurso de uma vida dedicada à criação de pratos, que penso que estarão sempre atuais mesmo com o passar dos anos.



De onde nasceu esta ideia?

Nasceu depois em conversas com pessoas ligadas à realização do programa e à necessidade de mostrar às pessoas a forma como me organizo, como vou criando as receitas, as inspirações e referências.

Refere, na apresentação do livro, "que o leitor poderá replicar em casa para um jantar digno de um restaurante com estrela Michelin". Que tipo de dicas podem ajudar um cozinheiro simples a fazer um prato que surpreenda os convidados e a família?

As principais dicas que posso dar são: depois de ter escolhido as receitas que quer reproduzir, leia a receita completa e repita a leitura se necessário. De seguida, faça a lista de compras, siga a receita passo a passo e posso garantir que será um sucesso.

Participou como jurada no 'MasterChef' mas não tem feito parte das mais recentes edições. Isso deve-se a uma opção própria? E gostaria de voltar ao formato ou de participar noutro programa de televisão?

Foi uma ótima oportunidade e tive muito gosto. A direção da RTP achou por bem dar oportunidade a outros cozinheiros, e bem, pois acredito que as montras, como é o caso da televisão, deverão ser para todos. E sendo uma televisão do Estado, acho que até deveria ser obrigatório! Eu já tenho um programa que adoro fazer e onde me identifico bastante, que é o 'Cozinha de Chef', no canal Casa e Cozinha.

