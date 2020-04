Cristina Ferreira é uma inspiração para muitas mulheres no que diz respeito ao seu estilo, que sempre se mostrou original e de acordo com as tendências. Ainda esta quinta-feira, dia 2, a apresentadora fez sucesso com umas sandálias da sua coleção das quais acabou por falar numa publicação do Instagram.

"Muitas pessoas me perguntaram hoje pelas sandálias que usei no programa. São estas. E esta foi a foto que tiramos, em fevereiro, para a campanha", começou por referir.

"Tenho saudades de muitas coisas que o isolamento não me permite agora. Mas a que está no topo é voltar à água da minha Ericeira", completa.

A título de curiosidade, as sandálias estão disponíveis no website da marca e custam 69,90€.

