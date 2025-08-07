José Carlos Malato, de 61 anos, apresenta atualmente uma imagem mais jovial, leve e de felicidade, tal como é possível perceber ao assistir às recentes emissões da RTP1. O apresentador volta a ser um dos anfitriões da Volta a Portugal em Bicicleta, mas este ano com nova imagem.

José Carlos Malato está visivelmente mais magro, facto que é notado pelos espetadores da RTP mas também por quem o acompanha nas redes sociais e esta quarta-feira, 7 de agosto, foi surpreendido com fotografias da sua nova forma física.

"86.ª Volta a Portugal em Bicicleta! Prólogo na cidade da Maia, Porto. Acompanhe a prova rainha do ciclismo nacional, todas as tardes, na sua RTP. Obrigado", declarou na legenda da partilha, que em minutos foi inundada de comentários a respeito da sua perda de peso.

Perante as muitas mensagens em jeito de elogio, José Carlos Malato resolveu reagir dizendo:

"Obrigado pelas mensagens simpáticas. Devo acrescentar que as mudanças são reflexo de uma mudança radical do meu estilo de vida que começou em Janeiro de 2024. Nessa altura deixei (final e totalmente) de fumar e de beber álcool".

O apresentador conta ainda que está atualmente no "décimo mês consecutivo de ginásio", acompanhado por uma personal trainer pessoal, com treinos "todos os dias (ou dia-sim, dia-não)".

Também a vigilância médica tem na sua vida papel de destaque. O apresentador diz mesmo que Joana Menezes Nunes, médica endocrinologista "foi o grande gatilho da mudança". Contudo, enaltece ainda "o cuidado" da sua cardiologista Susana Castela e da Unidade de Cirurgia de Obesidade e Metabólica da CUF.

"Mudei o que estava mal e sinto-me muito bem", apontou.

Em abril deste ano, José Carlos Malato já havia falado sobre as suas "novas rotinas na vida" ao marcar presença numa emissão do programa matutino 'Praça da Alegria', apresentado por Jorge Gabriel e Sónia Araújo, na RTP.

Na altura referiu já ter perdido 12 quilos desde o início da mudança.

Malato chegou a pesar 123 kg

José Carlos Malato, recorde-se, luta há vários anos contra o excesso de peso. Em 2012 passou de 126 para 102 quilos, numa das suas muitas tentativas para melhorar a saúde.

Em 2013 foi submetido a uma cirurgia ao coração, que lhe causou um susto e alertou para os problemas do excesso de peso, e em 2015 fez uma cirurgia de redução do estômago (bypass gástrico).

Os elogios de Catarina Furtado

Entre os muitos elogios que José Carlos Malato tem vindo a receber a respeito da nova imagem destacam-se os de Catarina Furtado.

"Super elegante", comentou a apresentadora na partilha do colega de profissão e canal.

"Obrigado, querida Cata. Com saúde, ânimo, e força anímica", reagiu Malato, lisonjeado com as palavras da amiga.

Mais tarde, Catarina Furtado reforçou os elogios ao fazer uma partilha na sua página oficial de Instagram.

"Estou de férias com os meus filhos e vi agora este post do meu amigo José Carlos Malato e quero publicamente aplaudir a sua mudança de vida em prol da saúde e… felicidade", declarou.



