Kate Middleton sempre foi (e continua a ser) uma das maiores referências no que diz respeito ao seu estilo e visuais que elege para os compromissos oficiais que cumpre enquanto membro família real britânica. Por isso, não deixa de surpreender que a princesa de Gales não faça parte da lista da revista Tatler, divulgada esta sexta-feira, dia 31 de julho, com as 10 personalidades britânicas mais bem vestidas de 2025.

Curiosamente, no top 10 da lista, surgem dois nomes da realeza inesperados: Zara Tindall (filha da princesa Ana e sobrinha do rei Carlos III) e a princesa Alexia dos Países Baixos (filha da rainha Maxima).

Princesa Alexia

A princesa Alexia conquistou o quinto lugar da aguardada lista. "A princesa dos Países Baixos é agora uma rainha certificada do cenário de Londres enquanto termina o primeiro na de estudo na UCL", lê-se na publicação. "Esta jovem da realeza poderá ensinar-nos uma lição em vestir para o sucesso", refere-se ainda.

Para a publicação, apesar de Alexia não ser inglesa, esta não tem passado despercebida com as suas escolhas acertadas de looks enquanto estuda em 'terras de Sua Majestade'.

Alexia, irmã da princesa Catharina Amalia - futura rainha dos Países Baixos - é vista frequentemente com visuais de marcas como a Maje, Zara e Sézane, muito usadas pelas 'hit girls'.

A jovem princesa, de 20 anos, mostra desta forma que herdou o legado da mãe, Maxima dos Países Baixos, que tem deixado a sua marca enquanto rainha com um estilo contemporâneo, composto por peças coloridas e arrojadas para uma monarca.

Princesa Alexia na habitual sessão fotográfica em família no Palácio Huis ten Bosch© Getty Images

Zara Tindall

Já Zara Tindall aparece em sétimo lugar na lista. "Os seus sucessos recentes no guarda-roupa têm sido nada menos que espetaculares, desde os vestidos perfeitos de Rebecca Vallance em Ascot, até às peças sob medida da Fairfax & Favor no Badminton", destaca a publicação.

A prima do príncipe William sempre foi bastante discreta, contudo, desde que Carlos III e Kate Middleton foram diagnosticados com cancro, que esta deu um passo à frente em relação aos eventos oficiais. Assim, tal como a mãe, a princesa Ana, mostrou-se num apoio fundamental ao príncipe de Gales, não só no apoio que este teve de prestar à mulher e pai, mas também em termos de agenda.

Zara Tindall no partida de polo na Royal Windsor Cup Final© Getty Images

Concorda com estas escolhas?