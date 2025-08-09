Armie Hammer fez revelações de destaque no seu podcast 'Armie HammerTime', no dia 28 de julho, onde recordou que houve um dia em que, supostamente, deixou Johnny Depp "super pedrado" antes de uma conferência de imprensa.

Aconteceu quando foi lançado o filme 'O Mascarilha', em 2013, e ambos integraram o elenco da longa-metragem. Na época, lembra o ator, "fumava entre 15 a 20 charros por dia".

"Adorava dar cannabis às pessoas", confessou o artista, de 38 anos, não contendo o riso, como relata a People. "Adorava 'envenenar' as pessoas."

Em conversa com Ashton Ramsey, este recordou o dia em que Armie Hammer drogou Johnny Depp.

"O maior problema em que te meteste foi quando deixaste o Johnny super pedrado", lembrou Ashton Ramsey.

"Eles nunca mais me deixaram sair com o Johnny na promoção do filme com a imprensa depois disso", contou Armie Hammer. "Eles mantinham-nos separados. Diziam: 'Vocês os dois não podem mais sair juntos'."

O dia em que Armie Hammer contou que mordeu o coração de um animal vivo

Mas esta não é a única história impressionante vindo de Armie Hammer. Em fevereiro, quando esteve no 'The Louis Theroux Podcast', o ator relatou que houve um dia em que mordeu o coração de um animal vivo como "tradição" de caça. "Não comes o coração inteiro. Uma das tradições é dar uma mordidela nele."

"Todas as pessoas que conheço, quando foram caçar pela primeira vez tiveram de fazer algo parecido", disse ainda, acrescentando que tal atitude sua "não foi com o propósito de qualquer ato de canibalismo", abordando desta forma as alegações de 2021.

De recordar que já no ano passado, Armie Hammer respondeu às acusações de abuso sexual, agressão e canibalismo de que foi alvo.

No programa 'Piers Morgan Uncensored', o apresentador britânico Piers Morgan perguntou diretamente ao ator: "Vamos primeiro ao elefante na sala. És canibal?"

"Sabes o que é preciso para se ser canibal? É preciso realmente comer alguém", respondeu o artista.

Mas o apresentador não ficou por aqui e questionou de seguida se Armie Hammer já tinha comido alguma vez "carne humana". "Não. Não é uma pergunta à qual eu jamais pensei que teria de responder. Mas não, nunca", garantiu.