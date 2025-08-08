Depois dos Anjos, eis que Tony Carreira viu também um dos seus concertos a ser cancelado. O artista informou o público através de um comunicado que emitiu nas respetivas redes sociais.

"Concerto Vila Nova de Paiva – Adiado

Informamos que, devido ao cancelamento das Festas do Município de Vila Nova de Paiva 2025, o concerto de Tony Carreira, agendado para o dia 9 de agosto, não se irá realizar.

Uma nova data será comunicada oportunamente. Deixamos o nosso abraço sincero a todos os familiares e amigos, assim como a toda a comunidade de Vila Nova de Paiva", lê-se no comunicado em questão.

O concerto do cantor de 'Sonhos de Menino' estava marcado para amanhã, dia 9 de agosto.

Anjos mostraram-se solidários após tragédia

O comunicado de Tony surge depois dos Anjos anunciarem também o cancelamento do seu concerto no âmbito das Festas do Município de Vila Nova de Paiva, 'Ver Paiva'.

Nelson e Sérgio Rosado mostraram toda a sua solidariedade depois de um acidente de automóvel que matou duas personalidades muito queridas do município.

"Neste momento de dor, queremos endereçar as nossas mais sentidas condolências às famílias enlutadas, amigos, à comunidade paivense e à Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva. Mais do que qualquer evento, importa a vida e o respeito pelo próximo. Estaremos convosco em pensamento", realçou a dupla.