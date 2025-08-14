Liliana Filipa e Daniel Gregório emitiram um comunicado na noite desta quarta-feira, dia 13 de agosto, na sequência do assalto à mão armada de que foram vítimas durante umas férias em Vilamoura, no Algarve. A criadora digital e o empresário do ramo automóvel agradeceram aos admiradores pela preocupação, notando que o seu objetivo agora é "tentar distrair ao máximo" os filhos pequenos, Santi e Ariel.

"Obrigada pelas vossas mensagens de preocupação. Estamos bem, ainda que com o coração apertado e assustados com este episódio profundamente traumático para a nossa família.

Neste momento a nossa maior preocupação é tentar distrair as crianças ao máximo para que se lembrem cada vez menos do que aconteceu.

Já viajei tanto, tantos destinos que evitei levar crianças por acreditar serem 'perigosos' e nunca me senti tão vulnerável como neste momento. aqui, no meu país que tanto amo", lê-se no comunicado em questão.

Um "momento traumático" para Liliana Filipa

Em declarações exclusivas ao Fama ao Minuto, a influenciadora digital, que se tornou conhecida junto do público após participar no reality show da TVI 'Secret Story', afirmou que "este foi o momento mais traumático da sua vida".

A empresária, de 30 anos, revelou ainda em declarações ao nosso site que o caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária. Quanto aos bens levados pelos assaltantes, Liliana explica que terá sido levado um relógio de valor avultado do companheiro.