Antes de Leni Klum desfilar pela Dolce & Gabbana em Veneza, Itália, a jovem, de 17 anos, espalhou glamour ao lado da mãe, Heidi Klum.

Mãe e filha vestiram-se com looks a combinar. Ambas surgiram com um vestido prateado, cheio de brilho, modelos da Dolce & Gabbana. No entanto, enquanto Heidi usou um elegante vestido comprido sem alças com um decote em coração, a filha apareceu com um modelo mais curto, com alças.

Visuais que completaram com umas sandálias de salto alto da mesma cor. Por sua vez, Heidi acrescentou ainda um colar e brincos de diamantes.

Veja na galeria as imagens que ambas partilharam no Instagram e onde aparecem com o look a combinar.

