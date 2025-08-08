Foi através da redes sociais que os Anjos partilharam um comunicado onde dão conta do cancelamento do concerto que tinham agendado para a noite de domingo, dia 10 de agosto, nas Festas do Município de Vila Nova de Paiva, 'Ver Paiva'.

A razão prende-se a um acidente que ocorreu na noite de quinta-feira, dia 7 de agosto, e que vitimou duas pessoas acarinhadas do município.

"É com profundo respeito e solidariedade que informamos o cancelamento do concerto dos Anjos (tal como de todas as Festas do Município) previsto para este domingo, dia 10 de agosto, em Vila Nova de Paiva. A decisão surge na sequência do falecimento trágico de duas pessoas ligadas à autarquia.

Neste momento de dor, queremos endereçar as nossas mais sentidas condolências às famílias enlutadas, amigos, à comunidade paivense e à Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva. Mais do que qualquer evento, importa a vida e o respeito pelo próximo. Estaremos convosco em pensamento". Com carinho, Nelson e Sérgio Rosado", pode ler-se no comunicado dos Anjos.

Por sua vez, nas páginas das redes sociais do Município Vila Nova Paiva foi também partilhado um comunicado onde anunciam o cancelamento das festas da região.

"Considerando o trágico acidente de viação ocorrido ontem, à noite, e que vitimou o advogado Dr. Sérgio Rochinha, cunhado do Sr. Vice-Presidente desta Câmara Municipal, e o funcionário municipal Sr. Luís Miguel Carvalho, genro do Sr. Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Paiva, e a consternação que este trágico evento causou e continua a causar na comunidade paivense em geral, expresso, em meu nome e em nomes desta Câmara Municipal, o nosso pesar, solidariedade e sinceras condolências à família e amigos dos falecidos, e determino o cancelamento das festividades do Município (Ver Paiva) e demais atividades de lazer que iriam decorrer este fim de semana", pode ler-se na nota emitida esta sexta-feira, dia 8 de agosto.

Além de terem cancelado as festas, decidiram ainda tomar outras medidas como decretar "luto municipal pelo período de três dias, de 8 a 10 de agosto".

Além do concerto dos Anjos, as Festas do Município de Vila Nova de Paiva iriam receber outros artistas este fim de semana, entre eles os Insert Coin (João Paulo Sousa e Joel Rodrigues) na noite desta sexta-feira, dia 8 de agosto, e ainda Tony Carreira, na noite de sábado, dia 9.

O alerta do acidente que ocorreu na Estrada Nacional 329 (EN329), em Vila Nova de Paiva, distrito de Viseu, foi dado pelas 21 horas de quinta-feira, 7 de agosto.

A estrada foi reaberta esta madrugada às 2h43, depois de ter estado encerrada quase seis horas nos dois sentidos em resultado da colisão entre dois veículos ligeiros.