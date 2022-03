Anitta e Bruna Marquezine acabaram por marcar presença no mesmo evento mas não na terra natal. Ambas as figuras públicas brasileiras estiveram na passada sexta-feira, 4 de março, na Semana da Moda de Paris e posaram juntas.

De acordo com a revista Quem, esta foi a primeira vez que a cantora, de 28 anos, participou no evento. Ambas estiveram no desfile da marca francesa Vetements.

"Sempre quis participar nos 'fashion shows' das marcas que amo. Todos sabem que gosto de moda e muitos amigos trabalham neste mercado. É incrível ver de perto as tendências e a forma como os estilistas e as marcas apresentam as suas coleções", destacou Anitta.

