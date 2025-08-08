Andreia Rodrigues está à frente do programa 'Júlia' desta semana já que a apresentadora das tardes da SIC está a gozar um período de férias.

Na emissão desta quinta-feira, a mulher de Daniel Oliveira recebeu um convidado que a deixou emocionada e de lágrimas nos olhos pela dura história de vida.

Daniel Silva ficou viúvo há quatro meses depois da mulher e mãe dos seus dois filhos ter perdido a batalha contra o cancro.

Iolanda enfrentou três cancros e não conseguiu sobreviver às metástases no pulmão.

No início da entrevista, Andreia não conseguiu esconder a emoção ao resumir esta história que teve um final tão infeliz. "Já tive oportunidade de lhe dar um abraço porque acho que é isto que precisa neste momento", confessou a apresentadora.

Daniel começou por contar a história de vida relevando como tem vivido sem a presença do amor da sua vida.

"É muito duro, aprendemos a reorganizar, a viver com a saudade, mas o mais difícil é explicar a quem não percebe. Não me posso esquecer que tenho dois seres tão pequenos que ficam sem a mãe e não entendem. Isso é o mais difícil. Com amor conseguimos, tenho também a ajuda dos meus sogros.

É importante eternizar a memória da Iolanda, ela deu-nos uma lição a todos, a nós enquanto família e às pessoas com quem ela ia convivendo. Era uma excelente mãe, sempre companheira, para além de ser a minha mulher era a minha melhor amiga. Perdi a minha melhor amiga", confessou emocionado.

A emoção de Andreia Rodrigues

E foi quando passaram imagens de Iolanda a falar de como tinha conseguido superar o cancro que Andreia não aguentou a emoção e chorou juntamente com o convidado. "Não podemos deixar de nos emocionar. Quero acreditar que Deus lhe permitiu viver a conquista, e que ela lutou até ao último suspiro. Ela venceu e vence pelo amor que deixa em vocês e pela lição que dá com a sua vida a tantas pessoas", confessou a apresentadora com a voz embargada.

Veja aqui a entrevista.

Como balanço desta última semana, onde conduziu o programa 'Júlia' que contou com a presença de histórias emocionantes, a apresentadora desabafou com os seguidores das redes sociais:

"Uma semana de muitas emoções e uma certeza inabalável: o amor vale sempre a pena! O amor que nos alimenta, nós dá esperança e força! Que cada dia seja vivido com a verdade que merece, que cada dia que nos é dado não seja em vão! Que o amor e a fé estejam sempre presentes nas vossas vidas", revelou.



© Instagram -Andreia Rodrigues