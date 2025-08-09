Foi no episódio de quarta-feira, dia 6 de agosto, do podcast 'Call It What It Is' que Camilla Luddington revelou que foi diagnosticada com hipotiroidismo. O podcast é apresentado pela atriz de 41 anos e a colega do elenco de 'Anatomia de Grey' Jessica Capshaw.

Segundo o site da CUF, "hipotiroidismo é a diminuição da produção de hormonas tiroideias e tem como consequência alterações na regulação do metabolismo e da utilização da energia pelo organismo.

É a doença funcional tiroideia mais comum e traduz uma deficiente produção hormonal. Geralmente é causada pela falência primária da tiroide, mas também pode resultar da diminuição do estímulo da TSH sobre ela (hipotiroidismo central ou secundário).

A tiroidite autoimune, também denominada tiroidite de Hashimoto ou tiroidite linfocíticacrónica, é a primeira causa de hipotiroidismo (70%) e está associada a títulos elevados de anticorpos anti tiroideus."

Ao falar do seu estado de saúde, Camilla Luddington explicou alguns dos sintomas. "Desde que vocês nos ouvem, sabem que brinco sobre o facto de ser preguiçosa. Um bocadinho mais lenta. Mais lenta, cansada, com vontade de ficar na cama, adoro fazer uma soneca. Nunca me passou pela cabeça que pudesse haver uma razão médica para isso."

E foram os exames de rotina - que adiou por algum tempo - que a ajudaram a chegar ao diagnóstico.

"Fiz um exame e o resultado chegou. O meu médico disse: 'Está tudo ótimo, exceto uma coisinha'. Lembro-me de ouvir as palavras 'doença autoimune' e pensar: 'Que é isso?'', contou a atriz, acrescentando que observou as restantes palavras do médico que afirmou ser uma condição de saúde "muito comum".

"Eu sabia que alguma coisa se passava. Porque mesmo quando eu estava a tirar sangue, perguntaram-me se tinha alguma coisa em particular que me estivesse a preocupar. E na altura disse que sentia-me sempre muito cansada", confessou ainda.

No entanto, diz, inicialmente achou que estaria a passar por um período de transição para a menopausa.

"Por isso, quando disseram que era uma doença autoimune, fiquei um pouco assustada. E quando disseram que era muito comum, pensei: 'Bom, isto é uma pena, mas tudo bem'", recordou ainda.

"Honestamente, fiquei aliviada. Senti que tinha a resposta para algo que eu sabia que estava a acontecer, e tenho ansiedade em relação à saúde", disse.

Sobre os sintomas, Camilla Luddington partilhou que além do cansaço, também sentia, por exemplo, frio. "O Matt [Matthew Alan, marido da atriz] brincava comigo por eu tinha uns 40 cobertores em cima de mim à noite."

De acordo com a CUF, "os sintomas são variados e incluem cansaço, pele seca, queda e cabelo quebradiço, ligeiro aumento de peso, fácies opada, intolerância ao frio, irritabilidade, esquecimento, depressão, irregularidades menstruais e mesmo infertilidade."

