Ana Garcia Martins reagiu ao vídeo que circula nas redes sociais onde um homem - identificado como um bombeiro de Machico, na Madeira - espanca a mulher à frente do filho de apenas nove anos.

A influencer recusa partilhar o momento da agressão mas deixa clara a sua posição sobre o assunto, lamentando principalmente pela criança que teve que assistir a tamanha violência.

"O vídeo do homem que agrediu a mulher em frente do filho é das coisas mais atrozes que vi nos últimos tempos.

Não vou partilhá-lo aqui porque me provoca muitos sentimentos pouco nobres (e porque podem encontrá-lo, facilmente, em qualquer lugar).

Lamento profundamente por aquela mulher mas, sobretudo, por aquela criança que, com nove anos, viu-se na posição de ter de defender a mãe de um ataque cobarde levado a cabo pelo progenitor (pai é outra coisa).

Provavelmente, só mais um entre outros a que já assistiu. Não imaginam a raiva que isto me dá. E o nojo. E a sensação de impotência. E a vergonha de gente desta. E o medo de que este seja só mais um caso em que a vidinha do agressor continua como se nada fosse. Desta vez. ficou filmado, toda a gente pôde ver-lhe a tromba, e talvez por isso esteja a gerar mais indignação.

Por norma, só as vítimas é que têm rosto, cheio de mazelas. Mas isto acontece todos os dias, em muitas casas, de forma mais silenciosa e menos visível. No que toca a violência doméstica, parece que estamos sempre a falar para uma parede.

Os casos repetem-se, multiplicam-se, a justiça é morosa, insuficiente, pouco eficaz e não há como não achar que este sentimento de impunidade de que os agressores gozam é só um incentivo para que outros façam o mesmo. Ou para que os de sempre continuem a fazê-lo. É mais um dia demasiado triste", concluiu a criadora de conteúdos digitais.



© Instagram - Ana Garcia Martins

O que se passou e o que se sabe até agora

O agressor, de 35 anos, foi detido esta terça-feira, 26 de agosto. Em comunicado, o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) da Madeira confirmou "a detenção de um homem com 35 anos, natural e residente em Machico, pelo crime de violência doméstica".

"A detenção ocorreu após a emissão e entrega de mandados de detenção fora de flagrante delito por parte do DIAP - MP à PSP pelas 18h00 do dia de hoje, tendo o suspeito sido intercetado pelas 19h28", é ainda possível ler no documento.