Ana de Armas e Tom Cruise estão cada vez mais próximos, como nos dão conta as notícias que chegam através da imprensa internacional.

Ainda recentemente, o casal "teve um ótima estadia em Vermont", onde a atriz, de 37 anos, tem uma casa e "gostou de ser a anfitriã".

"Ela adora estar com o Tom Cruise", disse uma fonte, acrescentando, porém, que ambos estão "focados" no próximo filme, 'Deeper'.

"Neste momento eles ainda estão muito ficados em lançar o novo projeto juntos. É um projeto muito importante para os dois. Terão uma agenda de filmagens intensa, mas estão prontos", partilhou, mas não ficou por aqui.

A atriz "está animada e nervosa" por trabalhar com Tom Cruise, de 63 anos, em 'Deeper', filme realizado por Doug Liman.

"É a primeira vez que ela trabalha com o Tom e quer dar o seu melhor", explicou a fonte. "Ela sabe que o Tom tem altos padrões no set, mas está pronta para este desafio", afirmou.

Estas novas declarações chegam depois de os atores terem 'confirmado' a relação amorosa depois de terem sido vistos de mãos dadas em público.

Há muito que Ana de Armas e Tom Cruise estão no centro das atenções e que se especula sobre um romance, mas as informações que foram chegando nunca confirmavam a relação e focava-se no facto de estarem a trabalharem juntos. No entanto, os atores foram vistos a trocar demostrações de afeto em público durante a viagem a Vermont ao terem sido fotografados a caminhar de mãos dadas.