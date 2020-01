Nos últimos tempos, Kate Middleton tem vindo a mostrar que é possível reciclar roupa que se tem no armário e continuar elegante na mesma. Ainda esta quarta-feira, por exemplo, a duquesa de Cambridge fez uma visita à escola pré-escolar Leyf Stockwell Gardens com um conjunto de peças que já tinha usado anteriormente.

Tratava-se de um conjunto com um sobretudo, em tons azul-esverdeado combinado com uma camisola de gola alta da Sézane, uma marca sustentável de roupa. Por último destacaram-se os jeans de cor preta e as botas também elas mais descontraídas.

Veja o visual na galeria.

