Tal como todas as mães, também Cristina Ferreira enfrentou desafios após o nascimento do filho, Tiago (hoje com 17 anos). No programa 'Dois às 10' desta segunda-feira, dia 11 de agosto, a apresentadora partilhou uma curiosa história sobre o filho e o seu processo de amamentação - que apenas durou 15 dias, uma vez que acabou por perceber que não tinha leite suficiente.

"O menino nasceu, mamava. Eu fiquei com umas mamas gigantes, que é aquela coisa de subir o leite. Mamava, dormia três horas, caladinho, quieto, sossegado e para mim estava tudo bem", recorda.

"Quando fui àquela consulta dos 15 dias a médica vira-se para mim e pergunta: 'tu tens leite?' E eu 'sei lá, acho que tenho'. O menino tinha perdido peso. Ela foi ver e ele tinha bebido durante 15 dias para aí isto [fez um gesto de pequeno com a mão], não era mais. E nunca se queixou. Isto é que é um filho", concluiu em tom de brincadeira, afirmando que partir de então deixou de amamentar.

Tiago, note-se, é fruto do anterior relacionamento da comunicadora e empresário com António Casinhas.

Uma relação muito especial de mãe e filho

O tempo passa depressa e que o diga Cristina! No passado dia 4 de junho, Tiago completou 17 anos de vida, data que destacou nas redes sociais ao partilhar uma fotografia sua, à saída da maternidade.

"17 anos de um filho maravilhoso", sublinhou na legenda da publicação.

No programa que apresenta ao lado de Cláudio Ramos nas manhãs da TVI, Cristina acabou por fazer uma análise, num tom cómico, deste mesmo retrato.

"Eu estava uma bola, mas olha lá, eu tinha parido há dois dias, tinha engordado 23 quilos, não estou assim tão… Eu estou muito bem", recordou. "A Inês Franco é a minha maquilhadora para aí há 19 anos, foi lá ao hospital para eu sair assim mais bonitinha e ontem nós éramos assim uma para a outra: 'Explica-me porque é fizemos estes caracóis à Marquês de Pombal que eram um pavor?' A cara já está redonda e ainda fomos fazer uns caracóis que era para ficar pior, mas pronto…", completou.