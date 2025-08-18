Ágata recebeu várias mensagens por alegadamente ter falhado um concerto num cartaz intitulado como Festa do Emigrante. O espetáculo seria no dia 17 de agosto, mas na verdade o mesmo nunca iria acontecer porque a cantora não foi contratada para o mesmo.

Perante a pergunta dos seguidores sobre o facto de não ter estado presente no espetáculo anunciado, como a própria explicou, Ágata emitiu um comunicado para esclarecer tudo e todos.

"Caros amigos e fãs. Tenho recebido várias mensagens a perguntar por que motivo não estive presente num espetáculo anunciado recentemente numa Festa do Emigrante. Quero esclarecer que o meu nome foi utilizado indevidamente nesse cartaz, sem qualquer tipo de autorização ou contrato da minha parte", começou por dizer numa publicação que fez no Instagram na noite de domingo, dia 17 de agosto.

"Infelizmente, trata-se de uma imitação, e situações como esta não só induzem o público em erro, como também prejudicam o trabalho e o respeito que construí ao longo de tantos anos de carreira", lamentou.

"Sempre que eu estiver presente em qualquer evento, verão a divulgação feita também nas minhas redes oficiais. Peço que fiquem atentos para não serem enganados", alertou de seguida.

"Obrigada de coração pelo carinho, preocupação e apoio de sempre. A minha voz continuará sempre a chegar até vocês, com verdade e autenticidade. Com amor, Ágata", pode ler-se, por fim, no comunicado da cantora.

De recordar também que, recentemente, alguns artistas não marcaram presença em espetáculos, mas desta vez previamente agendados e contratados.

Devido aos incêndios que têm devastado várias zonas do país, artistas como Carolina Deslandes, por exemplo, anunciaram através das redes sociais o cancelamento de concerto.

A cantora revelou no final da semana passada que o espetáculo que tinha agendado na Pampilhosa da Serra tinha sido "cancelado devido aos incêndios".

"Queremos desde já prestar o nosso apoio a todas as pessoas afetadas por mais um ano de tragédia no nosso país", disse ainda num comunicado partilhado nas redes sociais.

Também Diogo Piçarra não subiu ao palco em Freixo de Espada à Cinta pelo mesmo motivo.

"Comunicado Importante. Freixo de Espada à Cinta. Infelizmente, o concerto de hoje não poderá acontecer, devido aos incêndios na região, aos acessos cortados e à falta de energia na vila. Agradecemos a compreensão de todos e deixamos um enorme obrigado aos bombeiros, população, profissionais de saúde e de segurança que, incansavelmente, têm dado tudo para proteger e ajudar a população", disse no dia 15 de agosto, tendo juntado às suas palavras um vídeo que mostrava como a referida zona do país estava consumida pelos incêndios.

Os incêndios têm levado várias figuras públicas a manifestarem-se nas redes sociais. Ainda durante o fim de semana, Nuno Markl elogiou a equipa de restaurante indiano que tem apoiado bombeiros.