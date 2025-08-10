Foi entre 1993 e 1997 que David Justice esteve casado com Halle Berry. Ao marcar presença no podcast 'All the Smoke' de Matt Barnes, na passada quinta-feira, dia 7 de agosto, o ex-jogador de beisebol norte-americano abriu o coração para falar desta separação.

David Justice, que atualmente tem 59 anos, contou que ainda estava numa fase de "lua de mel" durante os primeiros cinco meses após o casamento, quando começou a pensar no futuro e em ter filhos com a atriz.

"O meu conhecimento, a minha compreensão e a minha sabedoria no que dizia respeito a relações simplesmente não eram vastos. Estava a olhar para a minha mãe e, na minha cabeça, achava que uma mulher naquela época devia cozinhar, limpar, ser tradicional. E daí pensei: 'Ok, se tivermos filhos, é com esta mulher que quero ter filhos e construir família?'", começou por partilhar.

"Naquela altura, quando eu era jovem, ela não cozinhava, não limpava, não parecia muito maternal, e foi aí que começamos a ter problemas", contou.

"Ela pediu-me em casamento cinco meses depois de nos conhecermos", lembrou, referindo-se aos primeiros dias de relação, logo após se conhecerem em maio de 1992. "Aceitei, porque não conseguia dizer que não. Quem é que dizia não naquela época?", confessou.

"Não sei se eu realmente estava a pensar nisso, mas não queria que ela se sentisse mal. Estava apenas a desfrutar o momento", acrescentou.

E antes de se separarem, recorda, começaram a ter ainda mais diferenças, inclusive em relação à carreira. "Passámos muito tempo separados porque ela estava a fazer filmes neste e naquele país. E, honestamente, provavelmente teríamos conseguido se eu soubesse mais sobre a terapia. Se soubéssemos mais sobre a terapia, provavelmente teríamos conseguido", comentou.

"Eu era jovem e só tinha tido uma relação séria antes dela", destacou também.

Mais tarde, depois de se separar de Halle Berry, David Justice casou-se com Rebecca Villalobos Justice, em 2001, e mantêm-se juntos até hoje. O ex-jogador de beisebol é pai de três filhos, Raquel Justice, Dionisio Justice e JR Justice.

Já Halle Berry esteve depois casada com Eric Benét (entre 2001 e 2005) e com Olivier Martinez (de 2013 a 2016). Atualmente está numa relação Van Hunt.

Em fevereiro, quando participou no 'The Drew Barrymore Show', Halle Berry falou sobre a vida amorosa e partilhou: "Já ouvi pessoas a dizer: 'Deve haver algo de errado com a Halle Berry, ela não consegue ficar com um homem'. Quem disse que eu quero ficar com um homem? Eu não quero ficar com o homem errado. Não sou louca, não é? Quando descobrimos que cometemos um erro - todos nós cometemos erros... Temos o direito de dizer: 'Meu Deus, isto foi um erro. Deixa-me começar de novo'. Temos o direito de fazer isso."

De recordar ainda que a atriz é mãe de Nahla, de 17 anos, que tem em comum o ex-marido Gabriel Aubry, e de Maceo-Robert, de 11 anos, fruto do casamento com Olivier Martinez.