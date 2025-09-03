Depois de ter passado pela passadeira vermelha da 82.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza, Georgina Rodríguez 'refugiou-se' no 'colo' dos filhos.

A companheira de Cristiano Ronaldo tem evitado mostrar o rosto das crianças nas redes sociais, no entanto, não deixa de fazer partilhas sobre os mais novos da casa.

Ainda esta quarta-feira, dia 3 de setembro, Georgina Rodríguez surpreendeu os seguidores nas stories da sua página de Instagram com uma nova fotografia onde podemos ver uma criança a brincar aos dentistas, e parece ser a mais nova da família, a pequena Bella.

Veja a referida fotografia abaixo:

© Instagram_georginagio

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo, recorde-se, além de serem pais de Bella, de três anos, têm ainda em comum mais uma menina, Alana, de sete. Os gémeos Eva e Mateo, de oito anos, e Cristianinho, de 15, nasceram através de uma barriga de aluguer. O casal tem também em comum o falecido filho Ángel, irmão gémeo de Bella que morreu durante o parto.

Desde o passado mês de março que o casal tem vindo a zelar pela privacidade das crianças. Isto porque, na altura, a imprensa internacional deu conta que Cristiano Ronaldo estaria em "alerta máximo", depois de a família ter sido alvo de ameaças. Assim, para além de terem passado a cobrir o rosto dos filhos mais pequenos nas redes sociais, a família reforçou a equipa de guarda-costas e mudou a rotina na Arábia Saudita, país para onde CR7 se mudou para jogar pelo Al Nassr.