Depois de ter passado pela passadeira vermelha da 82.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza, Georgina Rodríguez 'refugiou-se' no 'colo' dos filhos.
A companheira de Cristiano Ronaldo tem evitado mostrar o rosto das crianças nas redes sociais, no entanto, não deixa de fazer partilhas sobre os mais novos da casa.
Ainda esta quarta-feira, dia 3 de setembro, Georgina Rodríguez surpreendeu os seguidores nas stories da sua página de Instagram com uma nova fotografia onde podemos ver uma criança a brincar aos dentistas, e parece ser a mais nova da família, a pequena Bella.
Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo, recorde-se, além de serem pais de Bella, de três anos, têm ainda em comum mais uma menina, Alana, de sete. Os gémeos Eva e Mateo, de oito anos, e Cristianinho, de 15, nasceram através de uma barriga de aluguer. O casal tem também em comum o falecido filho Ángel, irmão gémeo de Bella que morreu durante o parto.
Desde o passado mês de março que o casal tem vindo a zelar pela privacidade das crianças. Isto porque, na altura, a imprensa internacional deu conta que Cristiano Ronaldo estaria em "alerta máximo", depois de a família ter sido alvo de ameaças. Assim, para além de terem passado a cobrir o rosto dos filhos mais pequenos nas redes sociais, a família reforçou a equipa de guarda-costas e mudou a rotina na Arábia Saudita, país para onde CR7 se mudou para jogar pelo Al Nassr.
A presença de Georgina Rodríguez em Veneza após anúncio de noivado
Esta nova fotografia da pequena Bella a brincar e que foi publicada nas stories da página de Instagram de Georgina surge depois da influencer ter estado na 82.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza. A sua presença, como seria de esperar, não passou despercebida, sobretudo por ter sido após o anúncio do noivado.
Ao posar para os fotógrafos no evento, Georgina fez questão de exibir o anel de noivado - uma peça que está avaliada em milhões e que se realça pelo seu tamanho. As imagens ficaram logo em destaque.
Foi no passado mês de agosto que Georgina Rodríguez revelou que está noiva de Cristiano Ronaldo, tendo exibido no Instagram o grandioso anel que recebeu. Aliás, a peça foi até alvo de várias brincadeiras precisamente por se tratar de uma vistosa joia.
