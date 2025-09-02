Márcia Soares reagiu pela primeira vez ao rumor de um possível namoro com Luís Gonçalves, vencedor da edição do 'Big Brother 2025'. A comentadora marcou presença no programa 'Dois às 10', da TVI, para falar sobre a recente transformação física à qual está a submeter-se, com a ajuda de Francisco Macau, mas acabou a responder às últimas especulações sobre a sua vida amorosa.

"Tens dado atenção a alguém?", quis saber Cláudio Ramos. "Não, infelizmente não", disse a comentadora e antiga participante do 'Big Brother 2023'.

"O Luís apreciou a tua mudança?", continuou o apresentador, referindo-se ao vencedor de 'Big Brother 2025'.

"Não sei, não lhe perguntei", disse Márcia.

A produção não tardou a colocar em grande plano uma fotografia recente captada na festa de aniversário de Márcia Soares, imagem na qual Luís Gonçalves surge junto da aniversariante e de outros ex-concorrentes dos programas da TVI.

"Vocês são terríveis, estava lá o Luís, o Marcelo, a Rita, o Pedro Crispim, a Inês", apontou Márcia de imediato.

Eis a fotografia em questão, partilhada originalmente por Pedro Crispim:

"O Luís é uma pessoa de quem gosto muito"

"Perguntámos ao Luís se ele namorava com a Márcia, ele diz que não. Mas podemos perguntar à Márcia se ele namora contigo", brincou Cristina Ferreira, insistindo em esclarecer a ligação entre ambos.

Os apresentadores recordaram o sorriso comprometedor feito por Luís quando foi questionado sobre o interesse em Márcia Soares e esta não tardou a reagir:

"Vocês falam de uma mulher e ele faz sempre um sorriso maroto, não sejam assim."

"Mas tu sabes que ele arrasta a asa para ti", seguiu Cláudio Ramos. "Ele disse que eu era uma mulher interessante. E não sou? O que é que vocês querem? Larguem-me", reagiu a comentadora e criadora de conteúdo digital.

"E tu não arrastas a asa a ele?", questionou o comunicador. "Não", disse prontamente.

"Não estás neste momento a arrastar a asa a ninguém? Nem ninguém a ti?", insistiu Cláudio Ramos, recebendo resposta negativa por parte da convidada.

"Eu adorei o Luís, adorei a participação do Luís. É uma pessoa de quem gosto muito, os valores do Luís. Ele convidou-me na altura quando saiu para ir à festa de agradecimento da família e dos amigos. Ao início nem era para ir para não dar aso [a especulações]", explicou, dando conta de que decidiu no seu aniversário retribuir o gesto e colocar o vencedor de 'Big Brother 2025' na lista de convidados.

"É bronco, mas é um bronco com coração mole", completou.

A vida amorosa de Márcia Soares, recorde-se, gera há muito curiosidade. A comentadora apaixonou-se por Francisco Monteiro aquando da participação de ambos no 'Big Brother 2023', porém o breve romance não durou mais que umas semanas depois de ambos terem abandonado o formato.

Mais tarde, especulou-se que Márcia Soares estaria a viver uma relação com João Ricardo - participante do 'Secret Story 8'. Ambos desmentiram o romance e asseguraram ter apenas uma ligação de amizade. Na época, a comentadora chegou mesmo a ser seguida durante dias por uma jornalista que tentou provar o envolvimento.