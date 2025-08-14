Taylor Swift revelou a data de lançamento do seu 12.º álbum de estúdio, 'The Life of a Showgirl', assim como a capa do disco. Num episódio do podcast 'New Heights' a cantora lembrou ainda o primeiro encontro com Travis Kelce.

Taylor Swift deixou os fãs em alvoroço esta semana ao anunciar o seu novo álbum de estúdio - 'The Life of a Showgirl'. A novidade foi dada o podcast 'New Heights', apresentado pelo namorado, Travis Kelce, e o irmão, Jason Kelce. Neste episódio do podcast, Taylor Swift revelou a data de lançamento do novo álbum. Os 'Swifties', alcunha criada para os fãs da cantora - poderão ouvir 'The Life of a Showgirl' a partir do dia 3 de outubro. Na sua página de Instagram, a cantora mostrou ainda a capa do disco, assim como imagens da própria inspirada em Las Vegas. 'Elizabeth Taylor', 'Ruin the Friendship', 'Honey', 'Actually Romantic', 'CANCELLED!', 'Eldest Daughter', 'Father Figure', 'Opalite' e 'The Fate of Ophelia' são os nomes de algumas das músicas que perfazem o disco.

A pergunta "de doidos" que fez a Travis Kelce no primeiro encontro

Também nesta ocasião que a cantora e o jogador de futebol americano lembraram a sua história de amor, inclusive o primeiro encontro - no qual Swift acabou por mostrar, ainda que sem querer, a sua ignorância em relação ao desporto.

"No nosso primeiro encontro perguntei-lhe como é que tinha sido quando os Chiefs jogaram contra os Eagles no Super Bowl, como é que foi olhar para o campo e ver o irmão", relatou Swift, de 35 anos.

Taylor referia-se a uma partida travada pelos Kansas City Chiefs, equipa na qual o namorado jogava, contra os Philadelphia Eagles, em 2022, da qual o irmão Jason Kelce ainda fazia parte, antes de dar por terminada a sua carreira no desporto.

"Ele [Travis] nem olhou para mim. Agora percebo que foi uma pergunta de doidos", disse a cantora. "Na verdade, estou no ataque e o meu irmão também'. Só divido o campo com a defesa ao mesmo tempo", responde Travis. "E eu pensava que estava toda a gente em jogo ao mesmo tempo", contou a intérprete de 'Shake It Off'.

Ora, apesar desta 'calinada', a verdade é que Taylor Swift foi aprendendo cada vez mais sobre este desporto ao longo dos últimos meses, graças ao namoro com Kelce. Esta afirma que acabou por se apaixonar pelo futebol americano e que agora é "obcecada".

