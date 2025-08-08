No programa 'Dois às 10' desta sexta-feira, dia 8 de agosto, Cláudio Ramos esteve à conversa com familiares dos concorrentes que estão em risco de sair do 'Big Brother Verão' esta semana. Um dos convidados foi o filho de Kina, que avaliou o comportamento da mãe no jogo (que mudou drasticamente quando comparada com as primeiras semanas do reality show da TVI).

"A Kina está outra pessoa dentro da casa que não estava no princípio. Está a ficar sem paciência? Disse uma coisa muito engraçada: 'aos meus filhos disse coisas que eles não gostavam mas não era por isso que gostava menos deles'", observou Cláudio Ramos.

"No que toca ao Afonso está defraudada e desiludida no que toca aos comportamentos dele?", questionou

"Penso que possa ser uma desilusão", começou por referir o filho da concorrente. "Não é só a personalidade dela, ela também está a utilizar a nova aprendizagem dentro da casa para jogar um bocadinho. Está a demonstrar os seus valores agarrando em bandeiras…", refere ainda.

"Em toda a minha vida não vi a minha mãe a agarrar em bandeiras. Isto é o jogo dela. Está a tentar trazer até ela público", afirmou, notando que percebeu uma mudança no comportamento de Kina quando esta começou a ser atacada por Catarina Miranda.

"Nas primeiras duas semanas vimos o estado natural da Kina, ela estava super feliz", sublinhou, dando conta que se pudesse dar um conselho à mãe diria para esta "se manter quem é" e que não tomasse como seus os problemas de outras pessoas.

Para além de Kina, nomeados esta semana estão Afonso Leitão, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira.

"Bullying é crime"

Estas foram as palavras de um comunicado que a equipa de Kina fez no início deste mês, após uma discussão que a antiga estilista teve com Catarina Miranda.

"Temos verificado várias acusações, maldade e adjetivações que não se adequam ao que os portugueses querem ver num programa de entretenimento. O 'velha', 'boneca insuflável' não serão mais deixados ao acaso", lê-se no comunicado em questão.

"Bullying é crime e inaceitável. E não só são as crianças vítimas, também são os adultos. Chama-se assédio moral", considerou-se ainda.