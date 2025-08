O romance de Kate Middleton com o príncipe William começou em 2001, depois do casal se ter conhecido na Universidade de St. Andrews, na Escócia.

A relação teve vários altos e baixos, sendo que os dois chegaram a separar-se (embora que por pouco tempo) em 2007.

Ora, quando começaram a namorar, os amigos de William criaram uma alcunha "estranha" para Kate.

No livro 'The Making of a Royal Romance: William, Kate, and Harry—A Look Behind the Palace Walls', a especialista em realeza Katie Nicholl afirma: "Os amigos de William referiam-se, em tom de brincadeira, à família como 'the OM Middleton', o que significa 'Middleton em Massa', porque andavam sempre juntos".

A grande união da família de Kate Middleton nunca passou despercebida, sobretudo porque William também acabou por criar uma relação próxima com os familiares da companheira.

"Os Middleton são uma família tradicional, motivo pelo qual William gosta de estar com eles", revelou Ingrid Seward, editora da revista Majesty, à Hello!.

Nesta mesma entrevista, Seward acrescentou: "Quando as coisas correm mal, eles tendem para a direção da Carole. Ela é a matriarca da família e ouvem todos os seus conselhos, porque têm um grande respeito pela mãe".

Numa entrevista que deu na ITV em 2010, o príncipe de Gales chegou a falar sobre a família da mulher. "Pude conhecê-los muito bem e sou muito sortudo por nos terem apoiado tanto", realçou, acrescentando que os pais de Kate "são muito carinhosos e divertidos".

Uma longa história de amor...

Este ano, os príncipes de Gales completaram 14 anos de casamento e se há qualidade que se reconhece em Kate Middleton é a perseverança e a paciência. Foram necessários 10 anos até que fosse pedida em casamento pelo seu grande amor, depois de altos e baixos que incluíram duas separações - a primeira ainda no início do namoro, sem grande seriedade, e a segunda mais dolorosa que durou meses.

O pedido de casamento acabou por acontecer pouco tempo depois numa viagem inesquecível ao Quénia. A pergunta mais importante é feita pelo filho de Carlos III no Lago Alice. O anel, que há três semanas guardava ansiosamente na mochila, pertencia à princesa Diana.

A 29 de abril de 2011, William e Kate produzem-se a rigor para dizer o 'sim' numa das cerimónias mais aguardadas de sempre. Na Abadia de Westminster, perante 1900 convidados, William e Kate juraram o seu amor um ao outro, provando que, embora moroso, sempre vence quando é de verdade.

Conheça a história completa: