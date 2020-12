Atualmente no Dubai, destino escolhido para passar as festividades de final de ano, Georgina Rodríguez tem mostrado aos seus seguidores do Instagram alguns dos momentos que por lá tem vivido.

Sendo uma amante de moda, a namorada de Cristiano Ronaldo não resistiu em partilhar um dos seus visuais.

Posando à noite, a modelo espanhola exibe o seu lado mais sensual, uma vez que o referido visual enaltecia igualmente as pronunciadas curvas.

Claro que desde logo recebeu inúmeros elogios, com muitos fãs a chamarem-na de "bomba".

Veja as fotografias na galeria.

