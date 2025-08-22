Afastada da representação há anos (situação que mudará muito em breve), Bárbara Norton Matos encontrou o plano B da sua vida num novo negócio. A atriz, de 46 anos, lançou uma marca de bijuteria e óleos essenciais, que a deixa muito orgulhosa.

Tendo isto em conta, não surpreende que a artista tenha respondido a uma reportagem que saiu na imprensa cor-de-rosa sobre o seu negócio, a qual dava conta de que esta vendia os produtos muito mais caros que outros websites.

Conforme Adriano Silva Martins revelou no programa 'V+Fama' desta sexta-feira, dia 22 de agosto, numa conversa com a atriz esta esclareceu que o "fornecedor é o mesmo", mas que há diferença na qualidade dos produtos. "Há produto que é mais barato e há produto que é mais caro", disse o apresentador.

"Há peças da sua coleção que são mais personalizáveis e há outras peças que ela acha que estão perfeitamente feitas e, portanto, são muito parecidas ou iguais a outras", diz ainda.

"Mas atenção, não é que a Bárbara esteja a vender por 500 aquilo que custa 5 cêntimos. Há uma diferença na qualidade do produto", esclarece por fim.

Um regresso à representação: Bárbara Norton de Matos estreia-se no Teatro de Revista

Bárbara Norton de Matos vive um momento muito especial a nível profissional. A atriz prepara-se para estrear-se no Teatro de Revista, já no dia 3 de setembro.

Numa conversa com Diana Chaves no programa 'Casa Feliz', desta sexta-feira, 22 de agosto, na SIC, Bárbara falou sobre este grande desafio que a deixou de coração cheio.

"É uma aventura", começou por dizer, garantindo que está tudo "a correr muito bem" e que o "ambiente é fantástico". "Está a ser um desafio gigante, principalmente a dança, porque sou completamente descoordenada", revela, sem conter o riso.

Bárbara notou ainda que irá dar vida a sete personagens diferentes e que, para além de dançar, também vai cantar e realizar um sonho antigo: usar plumas, como é tradicional nestes espetáculos.

O elenco de 'Pára, que é urgente', nome da peça, conta com nomes como Miguel Dias, Renato Pinho, Patrícia Candoso, Rita Mendes, Henrique Laureana e Paulo Vasco.

A peça estará em cena no Teatro Maria Vitória, em Lisboa.