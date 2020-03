Carolina Patrocínio brilhou na inauguração do restaurante Honest Greens. Escolhida para ser uma das embaixadoras deste primeiro espaço, que abriu na passada quinta-feira no Parque das Nações, em Lisboa, foi o look que a apresentadora escolheu para a ocasião a ganhar destaque.

Grávida de oito meses, Patrocínio deixou à vista a sua excelente forma física com vestido denim branco.

A peça é da marca Zara e está à venda no site oficial da marca por apenas 29,99€.

O que achou deste visual escolhido pela apresentadora do programa 'Fama Show'?

Leia Também: Conforto e elegância: Sapatos que Kate Middleton usou estão a 29,99€