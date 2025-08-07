Paulo Pires e Astrid Werdnig celebraram dia 5 de agosto as bodas de prata do casamento. No dia seguinte, o ator da TVI e a terapeuta partilharam fotografias do momento da boda que decorreu num castelo em Viena, na Áustria, cidade natal da antiga modelo.

"Fez ontem 25 anos. O casamento mais divertido a que já fui", escreveu Paulo Pires na legenda da publicação onde podemos ver alguns detalhes do grande dia.

"25. Pronta para mais 25", escreveu Astrid na legenda de uma partilha onde mostra também outros momentos da festa.

"Muitos parabéns! Lindos, lindos"; "Parabéns queridos. Aos próximos 25"; "Muitos parabéns e que venham mais 25 anos com saúde, amor e muitas alegrias", fizeram questão de dizer alguns seguidores na legenda das publicações.

A história de amor de Paulo Pires e Astrid Werdnig

Paulo Pires e Astrid Werdnig conheceram-se nos anos 90 em Viena onde trabalhavam como modelos. Numa entrevista ao 'Café da Manhã', da RFM, o ator contou como é que a relação se começou a desenvolver.

"A agência [de modelos] tinha uns apartamentos [...] A Astrid abordou-me. Tinha duas maçãs e perguntou: 'Queres uma maçã? É do meu jardim'. Eu pensei 'pronto, isto é a Eva'", revelou o ator, entre risos.

"A maçã passou a ser o símbolo da relação. Nós casámos na Áustria, depois. Por acaso foi um casamento bastante bonito e divertido e, na altura, o símbolo do nosso casamento foi uma maçã", confidenciou o artista.

Casaram no ano 2000 e quatro anos depois deram as boas-vindas à primeira filha em comum: Chloe. Em 2012 nasceu Zoe, a outra filha do casal.