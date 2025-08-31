A representação em Portugal ficou de luto com a inesperada partida de Luís Lucas, ator que deu vida à voz da série da RTP 'Conta-me Como Foi'. Foram várias as personalidades que lamentaram a sua partida desde então.

Mas esta, infelizmente, não foi a única perda a ser registada no mundo das artes em Portugal.

Até ao final do mês de agosto, já foram várias as personalidades portuguesas - do mundo das artes e não só - que partiram deixando uma eterna saudade.

Ângela Ribeiro - 10 de janeiro

A notícia da morte da renomada atriz foi tornada pública por Sofia Alves, depois desta ter feito uma homenagem nas redes sociais.

"Hoje perdemos a minha/nossa Ângela Ribeiro, tinha 84 anos. Tive o grande privilégio de contracenar com esta maravilhosa atriz em 'Olhos de Água'! Guardo para sempre a sua generosidade e talento. Mias uma grande estrela a brilhar no céu. Até sempre, minha querida amiga", afirmou.

Jorge Nuno Pinto da Costa - 15 de fevereiro

O antigo presidente do FC Porto tinha 87 anos e não resistiu a uma longa batalha contra um cancro na próstata. Pinto da Costa foi o dirigente mais titulado da história do futebol mundial e também o presidente que mais tempo esteve na liderança de um clube de futebol. Esteve 42 anos ao serviço do FC Porto.

Maria Teresa Horta, a última das 'Três Marias' - 4 de fevereiro

A escritora Maria Teresa Horta, a última das 'Três Marias', morreu a 4 de fevereiro, aos 87 anos, em Lisboa.

"Uma perda de dimensões incalculáveis para a literatura portuguesa, para a poesia, o jornalismo e o feminismo, a quem Maria Teresa Horta dedicou, orgulhosamente, grande parte da sua vida", referiu a Dom Quixote Editora, que foi quem deu a notícia.

Ex-ministro Miguel Macedo - 13 de março

O antigo ministro da Administração Interna morreu a 13 de março na sequência de um ataque cardíaco. Miguel Macedo foi ministro da Administração Interna do Governo de Pedro Passos Coelho, entre 2011 e 2014. Atualmente, o advogado era um dos comentadores do programa 'O Princípio da Incerteza', assim como Pacheco Pereira, Alexandra Leitão e o moderador Carlos Andrade.

Músico Renato Júnior - 2 de abril

Renato Júnior, músico e produtor, morreu a 2 de abril, vítima de doença súbita. Renato Júnior compôs para televisão, cinema, teatro, produziu álbuns para nomes como UHF e Ney Matogrosso, e esteve na produção de vários espetáculos e projetos de homenagem a figuras como Natália Correia, José Carlos Ary dos Santos e Simone de Oliveira.

Nuno Guerreiro da Ala dos Namorados - 17 de abril

Nuno Guerreiro, vocalista da Ala dos Namorados, morreu aos 52 anos, no dia 17 de abril. "Morreu Nuno Guerreiro. Estamos destroçados. A Câmara Municipal de Loulé emitirá um comunicado nas próximas horas", escreveu o autarca na legenda da publicação.

Músico Luís Fernando, ex-marido de Adelaide Ferreira - 14 de junho

O músico Luís Fernando, ex-marido de Adelaide Ferreira, morreu no passado dia 14 de junho. Luís Fernando nasceu em 1959, tinha 65 anos e era guitarrista e compositor. Trabalhou com vários artistas como Mafalda Veiga e Luís Represas e foi um dos autores da música vencedora do Festival da Canção de 1985, 'Penso em ti (Eu sei)', interpretado por Adelaide Ferreira. Terá morrido de doença prolongada.

Eurico Bastos, repórter de imagem da SIC - 23 de junho

Eurico Bastos, um dos mais conhecidos repórteres da SIC, morreu aos 49 anos, no dia 23 de junho. A notícia foi confirmada por Daniel Oliveira, apresentador e diretor-Geral de Entretenimento e Diretor de programas da SIC: "Partiu um dos nossos. Os meus sentimentos à família, amigos e colegas de trabalho", realçou.

Diogo Jota e André Silva - 3 de julho

Diogo Jota, futebolista internacional português e jogador do Liverpool, morreu na sequência de um trágico acidente de carro sofrido na zona de Zamora, em Espanha, a 3 de julho. Para além do atleta de 28 anos, também o irmão, André, de 25 anos, que jogava no Penafiel, perdeu a vida.

Produtor musical Luís Jardim - 4 de julho

Luís Jardim, músico, percussionista, professor e produtor musical, morreu a 4 de julho, no dia no seu aniversário, vítima de enfarte.

Jorge Costa, diretor de futebol do FC Porto - 5 de agosto

Jorge Costa, diretor de futebol dos dragões, morreu na sequência de uma paragem cardiorrespiratória no dia 5 de agosto.

Tal como foi adiantado pelo Notícias ao Minuto, o diretor de futebol dos dragões ainda foi assistido no local, com recurso a um desfibrilhador, antes de ter sido transportado, de urgência, para o Hospital de São João, em Paranhos, no Porto. Segundo confirmou fonte do Hospital de São João, "entrou em paragem cardiorrespiratória na sala de emergência e verificou-se o óbito".

Teresa Caeiro, antiga deputada do CDS - 14 de agosto

A antiga deputada do CDS Teresa Caeiro morreu a 14 de agosto, aos 56 anos. Numa publicação no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa prestou homenagem à ex-deputada. "O Presidente da República lamenta profundamente o desaparecimento precoce de Teresa Caeiro, antiga Vice-Presidente da Assembleia da República, Secretária de Estado, Deputada e Governadora Civil de Lisboa. Teresa Caeiro deixa uma enorme saudade do seu contributo ao serviço do país e do trato sempre afável", lê-se no comunicado, no qual são ainda enviadas as condolências à família.

Ator Luís Lucas, a voz do 'Conta-me Como Foi' - 24 de agosto

O ator Luís Lucas morreu aos 73 anos, dia 24 de agosto, vítima de um enfarte. A notícia foi partilhada na página de Instagram de Diogo Infante, que fez uma publicação a lamentar a partida do colega e amigo. Entretanto, a informação foi confirmada por José Raposo ao Notícias ao Minuto.