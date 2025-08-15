São muitas as mulheres que sonham com a maternidade e as figuras públicas não são exceção. Nesta galeria destacamos 10 exemplos de famosas portuguesas que tiveram um filho já depois dos 40 anos.
Cláudia Vieira
A atriz é mãe de duas filhas, Maria, de 15 anos - fruto do anterior relacionamento com Pedro Teixeira, e Caetana, de cinco, da atual relação com Pedro Alves.
Cláudia Vieira foi mãe de Caetana aos 41 anos.
Paula Lobo Antunes
Paula Lobo Antunes é mãe de duas meninas - Beatriz, de 12 anos, e Mel, de cinco. Ambas nasceram do romance com Jorge Corrula, seu marido.
Paula Lobo Antunes foi mãe de Mel aos 43 anos.
Patrícia Candoso
Patrícia Candoso tem duas filhas: Maria Clara, de seis anos, e Margarida, de dois. Estas são fruto da relação com Marco Santos.
Patrícia Candoso foi mãe de Clara aos 40 anos.
Fernanda Serrano
Do seu casamento (entretanto terminado) com Pedro Miguel Ramos, Fernanda Serrano teve quatro filhos: Laura, de 17 anos, Maria Luísa, de 15 anos, e da mais nova, Caetana, de nove anos.
A filha mais nova, Caetana, nasceu quando esta tinha 41 anos.
Rita Pereira
Rita Pereira é mãe de Lonô, de seis anos, e da bebé Lowê, que completará o primeiro ano de vida em novembro.
Rita Pereira foi mãe de Lonô aos 43 anos.
Carla Baía
Carla Baía já era mãe de Diana e Tiago, quando nasceu o pequeno Noah, fruto do casamento com Rahim Samcher.
Carla Baía tinha 51 anos quando Noah nasceu.
Tânia Ribas de Oliveira
Tânia Ribas de Oliveira é mãe de Tomás, de 12 anos, e de Pedro, de novo, frutos do casamento com João Cardoso.
Tânia Ribas de Oliveira foi mãe de Pedro, o mais novo, aos 40 anos.
Leonor Seixas
Em março de 2023, Leonor Seixas deu as boas-vindas à primeira filha, a pequena Júlia.
Leonor Seixas foi mãe de Júlia aos 42 anos.
Dânia Neto
A atriz Dânia Neto é mãe de dois rapazes, Salvador, de 5 anos, e António Maria, que completará dois anos em setembro, que nasceram da relação com Luís Matos Cunha.
Dânia Neto tinha 40 anos quando o filho mais novo nasceu.
Katia Aveiro
A irmã de Cristiano Ronaldo foi mãe pela primeira vez há 25 anos, após o nascimento do filho Rodrigo. Do casamento terminado com José Pereira também nasceu Dinis, de 14 anos.
Entretanto, aos 42 anos, voltou a ser mãe, desta vez de Valentina, da atual relação com Alexandre Bertolucci Jr..
