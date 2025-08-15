São muitas as mulheres que sonham com a maternidade e as figuras públicas não são exceção. Nesta galeria destacamos 10 exemplos de famosas portuguesas que tiveram um filho já depois dos 40 anos.

Cláudia Vieira

A atriz é mãe de duas filhas, Maria, de 15 anos - fruto do anterior relacionamento com Pedro Teixeira, e Caetana, de cinco, da atual relação com Pedro Alves.

Cláudia Vieira foi mãe de Caetana aos 41 anos.



© Instagram/Cláudia Vieira

Paula Lobo Antunes



© Reproduções Instagram / Paula Lobo Antunes e Jorge Corrula

Paula Lobo Antunes é mãe de duas meninas - Beatriz, de 12 anos, e Mel, de cinco. Ambas nasceram do romance com Jorge Corrula, seu marido.

Paula Lobo Antunes foi mãe de Mel aos 43 anos.

Patrícia Candoso



© Instagram_patriciacandoso

Patrícia Candoso tem duas filhas: Maria Clara, de seis anos, e Margarida, de dois. Estas são fruto da relação com Marco Santos.

Patrícia Candoso foi mãe de Clara aos 40 anos.

Fernanda Serrano



© Instagram/Fernanda Serrano

Do seu casamento (entretanto terminado) com Pedro Miguel Ramos, Fernanda Serrano teve quatro filhos: Laura, de 17 anos, Maria Luísa, de 15 anos, e da mais nova, Caetana, de nove anos.

A filha mais nova, Caetana, nasceu quando esta tinha 41 anos.

Rita Pereira



© Instagram/Rita Pereira

Rita Pereira é mãe de Lonô, de seis anos, e da bebé Lowê, que completará o primeiro ano de vida em novembro.

Rita Pereira foi mãe de Lonô aos 43 anos.

Carla Baía



© Reprodução Instagram/ Carla Baía

Carla Baía já era mãe de Diana e Tiago, quando nasceu o pequeno Noah, fruto do casamento com Rahim Samcher.

Carla Baía tinha 51 anos quando Noah nasceu.

Tânia Ribas de Oliveira



© Instagram

Tânia Ribas de Oliveira é mãe de Tomás, de 12 anos, e de Pedro, de novo, frutos do casamento com João Cardoso.

Tânia Ribas de Oliveira foi mãe de Pedro, o mais novo, aos 40 anos.

Leonor Seixas



© Instagram_leonorseixas

Em março de 2023, Leonor Seixas deu as boas-vindas à primeira filha, a pequena Júlia.

Leonor Seixas foi mãe de Júlia aos 42 anos.

Dânia Neto



© Instagram - Dânia Neto

A atriz Dânia Neto é mãe de dois rapazes, Salvador, de 5 anos, e António Maria, que completará dois anos em setembro, que nasceram da relação com Luís Matos Cunha.

Dânia Neto tinha 40 anos quando o filho mais novo nasceu.

Katia Aveiro







© Instagram/Katia Aveiro

A irmã de Cristiano Ronaldo foi mãe pela primeira vez há 25 anos, após o nascimento do filho Rodrigo. Do casamento terminado com José Pereira também nasceu Dinis, de 14 anos.

Entretanto, aos 42 anos, voltou a ser mãe, desta vez de Valentina, da atual relação com Alexandre Bertolucci Jr..

