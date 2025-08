A chegada de um filho é sempre um momento de enorme felicidade para os casais. No mundo dos famosos, não é diferente. Na presente galeria destacamos 10 casais que este ano vão ter filhos. Um dos exemplos que mais se destaca é o de Rihanna, que se encontra grávida pela terceira vez, fruto da relação com A$AP Rocky.

1. Lo Bosworth e Domenic 'Dom' Natale

Lo Bosworth revelou a 28 de julho que estava grávida de quatro meses quando casou com Domenic 'Dom' Natale na semana antes.

"Estávamos a planear o casamento e a FIV [Fertilização in Vitro] estava marcada para a mesma altura, na esperança de termos sorte. Não podíamos estar mais entusiasmados por saber que o nosso bebé fará parte deste grande dia", escreveu a estrela de reality show na sua página de Instagram.

2. Derek Hough e Hayley Erbert

Derek Hough e Hayley Erbert anunciaram que estavam à espera da chegada do primeiro filho a 22 de julho. O casal deu a feliz novidade através do Instagram, exibindo uma das ecografias.

"Nem acreditamos que a coisa mais grandiosa que nos poderia acontecer é tão pequena", realçou o casal.

Hough e Erbert, recorde-se, deram o nó em agosto de 2023, após um ano de noivado.

3. Pete Davidson e Elsie Hewitt

Elsie Hewitt, namorada de Pete Davidson, anunciou no dia 16 de julho que estava grávida.

Os dois tornaram o romance público há quatro meses, depois de terem sido 'apanhados' pelos paparazzi num momento de cumplicidade.



4. Gina Rodriguez e Joe LoCicero

Gina Rodriguez e Joe LoCicero aguardam o nascimento do seu segundo filho.

No passado dia 11 de julho, Rodriguez exibiu a barriguinha de grávida na antestreia de 'Katie Taylor vs. Amanda Serrano 3', em Nova Iorque.

A estrela de 'Jane the Virgin' está casada desde 2019. O casal já tem um filho, Charlie Ray, que nasceu em 2023.

5. Vanessa Hudgens e Cole Tucker

A atriz de 'High School Musical' anunciou no dia 12 de julho que estava grávida pela segunda vez, fruto do seu casamento com Cole Tucker.



© Instagram/Vanessa Hudgens

6. Jasmine Tookes e Juan David Borrero

Jasmine Tookes aguarda a chegada do segundo filho em comum com o marido Juan David Borrero.

"Outra pequena alma para amar", escreveu na partilha na sua página de Instagram.



© Instagram/Jasmine Tookes

Tookes e Borrero deram o nó em setembro de 2021 no Equador. Os dois já são pais de Mia Victoria, que nasceu em fevereiro de 2023.

7. Tom Hiddleston e Zawe Ashton

Zawe Ashton está grávida pela segunda vez, fruto do noivado com Tom Hiddleston. A novidade foi dada pela atriz à revista Vogue, no dia 7 de junho.

Os dois estão casados desde 2022 e deram as boas-vindas ao primeiro filho nesse mesmo ano.



8. Saoirse Ronan e Jack Lowden

Saoirse Ronan está grávida. A atriz de 'Mulherzinhas' e o marido, Jack Lowden, aguardam o nascimento do primeiro filho em comum. O casal deu o nó em julho de 2024.



9. Vanessa Kirby

A atriz exibiu a sua barriguinha de grávida numa promoção ao seu novo filme 'O Quarteto Fantástico - Primeiros Passos' no passado dia 31 de maio, na Cidade do México. O bebé é fruto da relação de Kirby e Paul Rabil, de quem está noiva.

10. Rihanna e A$AP Rocky

O representante de Rihanna confirmou em maio que a cantora estava grávida pela terceira vez, depois desta posar na passadeira vermelha da Met Gala 2025.

A cantora e A$AP Rocky já são pais de RZA, que nasceu em 2022, e de Riot, que veio ao mundo no ano seguinte.

