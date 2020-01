Jennifer Lopez foi uma das muitas figuras públicas que marcaram presença na gala dos Globos de Ouro, que decorreu no passado dia 6 de janeiro, e acabou por ser dos rostos mais destacados. Isto devido à escolha da indumentária.

Para a ocasião, a artista optou por um vestido vistoso, com um grande laçarote, que acabou por ser muito comentado nas redes sociais.

Mas este não foi o único evento onde a artista esteve logo no arranque de 2020. A gala dos Critics' Choice Awards também teve lugar neste mês de janeiro, mais precisamente no dia 13. Nesta cerimónia, o grande destaque do look de Jennifer Lopez foi a elegância da cantora.

Com um vestido nude, brilhante, transparente nas costas e adornado com brilhantes, é assim que podemos ver a artista na sua última escolha destes eventos.

Visuais que vai poder ver ao pormenor na galeria e que foram o destaque desta semana, na nossa rubrica Look da Semana.

De qual visual gostou mais?

